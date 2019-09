La selecció espanyola de bàsquet ha estat rebuda aquest dilluns pel Rei Felip VI i la Reina Letizia al Palau de la Zarzuela, on els monarques han traslladat al combinat dirigit per Sergio Scariolo i a tot el seu cos tècnic seva felicitació pel Mundial conquistat aquest diumenge a la Xina, el segon de la història de la selecció masculina.





MÉS INFORMACIÓ Espanya es proclama campiona del Mundial de Bàsquet per segon cop en l'història





Els campions del món, acompanyats pel president de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), Jorge Garbajosa, van aterrar cap a les 17.20 hores a l'Aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas després de diverses hores de viatge des del país asiàtic. Un cop a terra, es van dirigir directament al Palau de la Zarzuela.





El Rei es va mostrar emocionat per rebre a "una selecció que ha donat tantes alegries, sempre amunt". "Quina meravella. A la semifinal ens vau tenir a tots en suspens", va reconèixer, segons fonts de la Casa Reial. "Ens feu sentir molt orgullosos, amb tot el país darrere. Gràcies per l'esforç a tots els que hi són i no són aquí però que han jugat", va afegir sobre els jugadors que en les finestres van contribuir a aconseguir la classificació per al Mundial.





"El que heu demostrat no és només esportiu, sinó de valors humans molt positius per a la societat en situacions complexes. Això deixa un pòsit molt important en la societat. I hi ha una continuïtat, hi ha futur", ha apuntat.





Mentrestant, la Reina Letizia va explicar que va veure la final precisament en el dinar de celebració del seu aniversari, però ningú va fer cas més que al partit. Així, ha afirmat que va ser "la millor celebració", subratllant que "ningú sap tot l'esforç que hi ha darrere". "Esteu recollint els fruits de tanta feina", ha manifestat, i, a més, amb una "excel·lència de valors".





Al final de l'audiència, el base Sergio Llull, com sol fer durant les recepcions per la consecució de títols, va aprofitar per fer-se un 'selfie' amb tot l'equip, el cos tècnic i Ses Majestats els Reis.





PEDRO SÁNCHEZ: "GRÀCIES PER PORTAR ELS COLORS D'ESPANYA BEN AMUNT"





Després de la visita al Rei, la selecció va posar rumb al Palau de la Moncloa, on va ser rebuda pel president del Govern en funcions, Pedro Sánchez. "Han estat moltes les sensacions i les imatges que ens heu deixat. Quan vau acabar el partit i van començar a entrevistar-vos, hi va haver testimonis commovedors, recordant als vostres familiars i éssers estimats, a aquells que us estaven veient des d'Espanya i als que ja no hi són avui amb vosaltres; vau tenir un temps per recordar-los i homenatjar-", va començar.





En aquest sentit, va recordar unes paraules que va dir l'MVP del torneig, el base Ricky Rubio. "A mi em va agradar molt una cosa que va dir Ricky; oferir el títol a tots els espanyols i va dir que esperava que aquest títol inspirés a la ciutadania, que la vida no és només esport, però que l'esport ajuda en ocasions a suportar situacions molt difícils", ha indicat.





"Em va fer molta il·lusió veure que per exemple a Oriola hi havia molts veïns i veïnes, que han patit la gota freda i les conseqüències de les inundacions i les riuades, fer una parada en el camí i anar-se'n amb els amics a prendre alguna cosa a una cafeteria a poder gaudir del bàsquet. Això que vas dir, Ricky, va arribar al cor de molta gent, sobre a tots els que rendim aquest campionat, la gent que està patint les conseqüències de la gota freda en determinades parts d'Espanya ", ha prosseguit.





"Només vull donar-vos les gràcies a tots, als jugadors, a l'equip tècnic, Sergio, l'extraordinari entrenador que tenim, a la Federació... Gràcies per fer-nos gaudir d'un extraordinari esport, i gràcies de cor com a president del Govern per portar els colors d'Espanya al capdamunt. Gràcies, campions", ha acabat.





Per la seva banda, el president de la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB), Jorge Garbajosa, ha recalcat que és "un honor" tornar a visitar el president del Govern, a qui va agrair el seu suport. "No sé quantes vegades hem vingut a veure't, i volem venir a veure't moltes més. Rebre'ns quan vam guanyar ho agraïm molt, però acomiadar-nos i desitjar-nos sort abans d'anar-nos ho agraïm encara més; tu ho vas fer i t'ho agraïm", ha subratllat.





Sobre el títol, ha reconegut que és "molt especial". "És una copa en un campionat en el qual no partíem com a favorits, amb la qual cosa sap millor, i amb un esforç dels jugadors i del cos tècnic que apreciem. És una copa del món que assegura una cosa que per a nosaltres és molt important: el relleu generacional", va exposar.





"Hem viscut èpoques daurades del bàsquet espanyol, i ara tenim jugadors que es mantenen encara i jugadors nous, i el resultat segueix sent l'excel·lència. President, moltíssimes gràcies de cor i esperem seguir visitant-te i que segueixis obrint-nos les portes de casa teva i, sobretot, mereixe-ho", ha conclòs.





Després de les visites institucionals, el grup ha pujat a un autobús descapotable i va iniciar un recorregut que parteix des del carrer Princesa, segueix per la Plaça d'Espanya, Gran Via, Carrer Alcalá, Plaça de Cibeles i Passeig de Recoletos i que conclourà a la Plaça de Colom.





Allà, els dotze jugadors, el seleccionador Sergio Scariolo i el seu cos tècnic celebraran amb els aficionats el segon or aconseguit per la selecció, després del conquistat al Japó 2006; d'aquella generació daurada repeteixen Rudy Fernández i Marc Gasol, a més de Garbajosa, llavors jugador i ara president de la FEB.