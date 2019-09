La perillosa escalada del preu del cru arriba a màxims des del maig

El preu del petroli ha continuat la seva ratxa alcista després de la interrupció de 5,7 milions de barrils al dia que va anunciar aquest dilluns Aràbia Saudita després que diversos drons ataquessin el cap de setmana les fàbriques de Saudi Aramco, la petroliera estatal del país islàmic.









En concret, el preu del barril de Brent, de referència per a Europa, ha repuntat un 13,88%, fins a situar-se en els 68,58 dòlars, una xifra que no registrava des del passat 28 de maig.





De la seva banda, el preu al qual es negocien els contractes de futurs del barril West Texas Intermediate (WTI), de referència per als Estats Units, s'ha situat en els 62,1 dòlars, el que implica un increment del 13,5% i seva major preu des del passat 22 de maig. Així mateix, els experts consideren que aquesta escalada encara podria continuar amenaçar l'estabilitat de l'economia global.





UN ATAC SENSE AUTORS CONEGUTS





Riad ha informat aquest dissabte d'atacs contra dues instal·lacions de la petroliera estatal Aramco amb un total de deu drons, encara que sense causar danys personals. Una de les instal·lacions atacades es troba en Abqaiq, prop de Damman, a la Província Oriental, mentre que l'altra es troba al jaciment petrolier de Hijrat Jureu.





Els huthis, enfrontats des de 2014 el Govern de Abdo Rabbu Mansur Hadi en una guerra en la qual compten amb el suport de l'Iran, van reivindicar el mateix dissabte l'autoria del doble atac contra les instal·lacions petrolieres.





Les autoritats saudites no han responsabilitzat directament a l'Iran de l'atac com sí que va fer el secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, i ha deixat entreveure aquest dilluns el president del país nord-americà, Donald Trump.





Per la seva banda, l'Iran assegura que no va tenir res a veure amb l'atac, que ha afectat la producció de cru saudita.





L'enviat de l'ONU per Iemen, Martin Griffiths, ha indicat aquest dilluns davant el Consell de Seguretat que "no està del tot clar" qui està darrere del doble atac contra la infraestructura petroliera del país islàmic.





Per la seva banda, l'ambaixadora nord-americana davant l'ONU, Kelly Craft, ha afirmat davant el Consell de Seguretat que la informació que hi ha sobre els atacs contra dues instal·lacions de Aramco "indiquen que la responsabilitat és de l'Iran" i que no hi ha proves que l'atac procedís del Iemen.