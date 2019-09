ERC, cada vegada més lluny de Quim Torra

Les diferències entre els partits sobiranistes segueixen acusant-se, i és que des de la cúpula d'ERC cada vegada són més crítics amb algunes de les declaracions del president de la Generalitat, Quim Torra.









Torra va impartir una conferència el 5 de setembre a Madrid en què va sentenciar: "Ho tornaríem a fer".





Aquesta afirmació ha aixecat polseguera entre els republicans, que es pregunten què és exactament el que tornaríem a fer? Seguir el camí de la independència és una cosa comuna de PDeCAT i ERC, però més enllà de l'objectiu, els camins se separen.





Des de les files republicanes consideren que amb declaracions d'aquest tipus sembla que Torra busqui un nou 155, i és que ja des de Ciutadans han reclamat l'aplicació d'aquest article a Catalunya perquè l'Estat prengui el control del Govern català.





Una altra cosa que es plantegen a ERC és que la desobediència a l'Estat, per si sola, no aconsegueix l'objectiu final, ja que no hi ha independència i els principals polítics estan o a la presó o a l'estranger.





Llavors, què proposa ERC? Des de la formació republicana advoquen per ser autocrítics i definir què es va fer malament, o què s'ha de fer d'una altra manera.





Fonts d'ERC sostenen que fa dos anys es van fer algunes coses malament i defensen que ara toca fer un referèndum que tingui un resultat vàlid.





En aquest sentit, creuen que el referèndum s'ha de pactar amb l'Estat, cosa que sí que permet la Constitució, i per això mantenen converses amb la cúpula socialista en el marc de la investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern.





El que està clar és que des d'ERC no volen fer el mateix que al setembre i octubre de 2017, i plantegen ser més efectius en el camí cap a l'enfortiment del sobiranisme, a través del diàleg i una solució pactada amb l'Estat.