Estudien tancar el Camp Nou durant una jornada pel 'cas Griezmann'

El FC Barcelona segueix a l'espera de saber si finalment surt malparat per la negociació de l'exjugador de l'Atlètic de Madrid Antoine Griezmann perquè fitxés pel Barça, però tot apunta que els culers podrien acabar sancionats.













El Comitè de Competició decideix, aquest dimecres 18 de setembre, si tanca al Camp Nou durant una jornada per haver negociat el fitxatge de Griezmann sense informar el club matalasser. Una decisió que vindria acompanyada per una multa de 300 euros.





La sanció econòmica és el que marca la normativa, però sembla ser que sembla insuficient per a un club que pot comprar jugadors per centenars de milions. Per això, segons revela el diari 'El Mundo', s'estaria estudiant el tancament del camp durant un partit.





El que no es decidirà la jutgessa única que porta el cas és l'exigència que fa l'Atlètic de Madrid. Els matalassers consideren que com la negociació es va fer no només a esquena del club, sinó que Griezmann i el FC Barcelona van tancar el seu fitxatge abans que se li acabés el contracte, li haurien d'haver pagat els 200 milions d'euros de la clàusula de rescissió i no els 120 que va pagar el Barça. Per això els reclama, a manera d'indemnització aquests 80 milions d'euros.