Una bola de foc visible des de Sevilla i Còrdova

Una roca procedent d'un asteroide ha entrat bruscament a l'atmosfera terrestre a les 21.32 hores d'aquest dilluns, generant una brillant bola de foc que ha pogut ser vista des de diversos punts de Sevilla i Còrdova.









La roca que va originar aquest fenomen va entrar en l'atmosfera a uns 61.000 quilòmetres per hora sobre el nord-est de la província de Sevilla, una enorme velocitat que va fer que es tornés incandescent, generant-se així una brillant bola de foc a una altitud d'uns 85 quilòmetres, segons l'anàlisi realitzada per l'astrofísic José María Madiedo de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia (IAA-CSIC), l'investigador responsable del Projecte Smart, que té com a objectiu monitoritzar contínuament el cel amb la finalitat de registrar i estudiar l'impacte contra l'atmosfera terrestre de roques procedents de diferents objectes del Sistema Solar.





La bola de foc va avançar en direcció nord-oest, passant gairebé per la vertical de les localitats sevillanes de San Nicolás del Puerto, Alanís i Guadalcanal. Finalment es va extingir sobre la província de Badajoz, quan es trobava a una altitud d'uns 42 quilòmetres sobre la localitat de Zafra.





La bola de foc, visible des de més de 400 quilòmetres de distància, ha pogut ser gravada per detectors que la Xarxa de Bòlids i Meteors del Sud-oest d'Europa del projecte Smart des dels observatoris de la Hita (Toledo), Sierra Nevada (Granada), la Sagra (Granada) i Sevilla. A més, nombrosos testimonis, sobretot de les províncies de Sevilla i Còrdova, es van fer ressò d'aquest esdeveniment a través de xarxes socials.





La roca s'ha desintegrat completament en l'atmosfera després d'experimentar diverses explosions al llarg de la seva trajectòria, el que indica que s'ha fragmentat en l'aire, segons Madiedo. Així, cap fragment ha impactat contra el terra i, per tant, no ha suposat cap tipus de perill per a la població.