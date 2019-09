JxCat comunica al Rei que tornarà a votar contra Sánchez si hi ha nova investidura

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha comunicat aquest dimarts a Felip VI que si el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se sotmet a un nou debat d'investidura, la seva formació tornarà a votar en contra de fer-li president per la seva negativa a dialogar per buscar una solució política per al conflicte català i per "presumir" de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució en la seva comunitat el 2017.









"Li he dit que la nostra posició no es pot moure ni un mil·límetre perquè tampoc ho ha fet Sánchez, que ni ha volgut ni seure a parlar", ha explicat la pròpia Borràs al Congrés després de l'entrevista que ha mantingut amb el cap de l'Estat dins de la ronda de consultes oberta pel Rei per sondejar als partits davant d'una eventual nova investidura.





La portaveu ha subratllat que com "la investidura està de rebaixes" que hi hagi o no un nou debat d'investidura dependrà de les gestions que Sánchez està realitzant aquest mateix matí en les seves converses amb els líders de Unides Podem, el PP i Ciutadans. "Ha posat els hams, veurem a veure qui piquen", ha assenyalat.





Atès que, segons la seva opinió, el que vol el president en funcions és que "tothom li doni els seus vots gratis", Borràs ha defensat que el 'no' de JxCat a Sánchez al juliol s'ha demostrat com "l'opció més responsable per a Catalunya". "No voler dialogar és un no a la democràcia", ha argumentat





També ha subratllat que la situació de bloqueig i la constant repetició d'eleccions queda clar que "Espanya té un problema" i és que "no sap què fer amb Catalunya". En aquest context, ha lamentat que "l'única resposta sembla ser el 155" que reclama Albert Rivera i del que el PSOE "presumir" aquest dilluns en la seva resposta a l'última oferta del líder de Ciutadans.





Preguntada si aquesta defensa del 155 pot afectar els pactes que JxCat té amb el PSC en institucions com la Diputació de Barcelona, Borràs ha admès que aquesta aliança es pot "revisitar" en funció de les circumstàncies que es donin en el futur.