El Rei rep a Rivera amb la proposta d'una abstenció PP-Cs encara en l'aire

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha acudit a la Casa Reial en el marc de la ronda de contactes iniciada per Felip VI per sondejar les possibilitats d'una nova investidura.













Rivera va llançar ahir a la tarda una proposta d'última hora per aconseguir desencallar la situació. El líder 'taronja' va proposar al PP que les dues formacions s'abstinguessin de manera conjunta en cas que Sánchez complís amb una sèrie de requisits: fixar les condicions per a un nou 155, dissoldre el Govern regional de Navarra i prometre que no s'anaven a pujar els impostos.





Davant d'aquesta proposta, el PSOE es va limitar a comunicar que totes les condicions ja s'estaven complint i que, per tant, Ciutadans no tenia cap motiu per oposar-se a la formació d'un Govern socialista en minoria en una nova sessió d'investidura.