La Secció Quarta de la Sala Penal de l'Audiència Nacional ha rebutjat aquest dimarts el recurs de l'expresident de la Generalitat Valenciana Francesc Camps contra el seu processament per l'adjudicació a la trama Gürtel de l'estand autonòmic en l'edició de Fitur de l'any 2009.





Tindrà així que anar a judici, ja que els magistrats consideren que hi ha "indicis suficients" per dirimir en vista oral si l'actuació de l'exdirigent del PP va ser o no delictiva.









Encara que Camps va ser processat només per un presumpte delicte de prevaricació, el jutge instructor, José de la Mata, va deixar la porta oberta a altres possibles imputacions, després d'això la Fiscalia Anticorrupció va afegir el delicte de frau en el seu escrit d'acusació, de manera que elevar la seva petició de presó a dos anys i mig.





Per processar l'expresident, De la Mata va constatar que hi ha "un arsenal d'indicis, molt consistents, cada un d'ells suficientment acreditat, que permet armar que el llavors president de la Generalitat va participar en el direccionament del contracte de Fitur 2009 a favor d'Orange Market", una de les empreses del líder de la Gürtel, Francisco Correa, i que dirigia concretament Álvaro Pérez Alonso, 'el Bigotes'.





PRESA DE DECISIONS





L'acte de la Sala penal, que exhaureix la via dels recursos per a Camps, destaca que per processar l'expresident del jutge instructor es va basar en testimonis d'expositors de l'estand que en la reunió amb la llavors directora general de Promoció Institucional Dora Ibars els va indicar que "Presidència seria aquest any qui s'ocuparia d'aquesta contractació i que la faria Orange Market". "No és tant una qüestió de reunions o entrevistes, sinó de presa de decisions", destaquen els magistrats.





La Sala apunta altres elements indiciaris com "el coneixement de Camps de l'existència de deutes del PP de la Comunitat Valenciana amb la mercantil Orange Market i els procediments de pagament; la participació de Camps en adjudicacions relacionades amb Pérez Alonso"; o les declaracions d'investigats i testimonis sobre la "participació directa i personal" de l'expresident en l'adjudicació irregular de l'estand de Fitur a 2009.





Tot això, unit al fet que "ha quedat acreditada, de manera indiciària, l'estreta relació entre Camps i Pérez Alonso per l'existència de la important deute del PP", amb l'empresa que aquest últim dirigia, a més que hi ha "diversos precedents" de la participació del primer en adjudicacions relacionades amb el segon.





"Les adjudicacions de contractes direccionats per Camps es van produir amb la finalitat de guanyar temps i calmar Pérez Alonso davant els continus requeriments que feia perquè es saldés la cada vegada més voluminosa deute del PP amb Orange Market, que no era abonada, el que creava una situació difícil per a la subsistència de l'empresa", explica l'acte.





"AFANY DE SUBSTITUIR LA VALORACIÓ DEL JUTGE"





Els magistrats retreuen a Camps que en el seu recurs es limiti a "mostrar la seva discrepància amb la valoració de les diligències d'investigació practicades, amb el inadmissible afany de substituir la valoració indiciària verificada per l'instructor en la resolució recorreguda per la seva pròpia, el que lògicament no és possible, ja que és una funció exclusiva i excloent de l'instructor".





A més, la Sala recorda que el que fa el jutge en una interlocutòria de processament és "detallar els indicis tinguts en compte per a la fixació dels fets punibles i de les persones responsables" i en aquest cas de Camps són "bastants i suficients als fins d'acordar la continuació del procediment", és a dir, perquè siguin valorats en un judici," amb independència que poguessin o no ser suficients si és el cas per fundar la condemna dels investigats".





Els magistrats tampoc donen la raó a Camps en la seva denúncia que en el seu cas s'ha vulnerat la Directiva Europea sobre el dret a la informació en els processos penals. És més, consideren que els arguments que l'expresident exposava en el seu recurs a la sala penal "demostren el coneixement del contingut" de la instrucció, de manera que opinen que no s'ha produït "cap indefensió".