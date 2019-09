"El resultat és clar: no hi ha una majoria en el Congrés dels Diputats que garanteixi un govern". Pedro Sánchez, president del Govern en funcions, ha estat clar i directe en la seva compareixença davant els mitjans després de la seva trobada amb el Rei.





Sánchez ha afirmat que els "espanyols van parlar clar a l'abril i al maig" per a "avançar sense aventures i amb moderació". L'encara president de l'Executiu considera que l'electorat va brindar al PSOE una majoria important --encara que insuficient per a governar en solitari-- per a allunyar la possibilitat d'un govern a la dreta.









Sánchez ha lamentat que "els conservadors espanyols" s'hagin desentès de l'estabilitat política. El líder socialista ha carregat especialment contra Ciutadans, força que considera molt allunyada dels liberals europeus que donen suport a governs socialdemòcrates i que no s'abrecen amb l'extrema dreta.





Així mateix, Podemos ha estat un altre dels blancs de Sánchez. El president en funcions ha acusat el partit morat de boicotejar "fins a quatre vegades, dues en 2016 i dues en 2019, la formació d'un govern progressista".





Al llarg d'un discurs amb un marcat to preelectoral, Sánchez ha reivindicat el centre polític, presentat al PSOE com una força amb vocació de governar per a la majoria de la ciutadania de forma oberta i sense extremismes.





"Desgraciadament dues forces conservadores i una d'esquerres han preferit bloquejar el que van dir les urnes", ha exclamat. Per això, ha demanat als espanyols en roda de premsa des del Palau de la Moncloa "que el diguin més clar" perquè es pugui formar un "govern sòlid i no hi hagi més bloquejos".