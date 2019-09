Ter Stegen salva al FC Barcelona del desastre a Dortmund

El FC Barcelona va empatar aquest dimarts davant el Borussia Dortmund (0-0) en la seva estrena a la fase de grups de la Lliga de Campions, en un duel més fluix del que s'esperava al Signal Iduna Park en el qual el millor va ser, de llarg, una Marc-André Ter Stegen que va salvar els blaugranes amb diverses accions clau, com el aturar un penal a Marc Reus.





Ter Stegen va salvar el primer punt sumat pel Barça en aquest grup que es va obrir amb una gran sorpresa, l'empat de l'Inter de Milà a casa davant el Slavia de Praga. Va poder Leo Messi, que va tornar a l'equip després de la seva lesió jugant l'última mitja hora, trencar l'empat en una acció final aïllada, però la defensa alemanya va anul·lar el seu xut.





El porter blaugrana va estar enorme en l'un contra un, tapant qualsevol buit a un capità de l'Borussia, Reus, que somiarà amb ell. Li va aturar el penal, li va treure dos mà a mà i va anul·lar el seu perill i el de Hazard, Sancho o Alcàsser. Es va reivindicar l'alemany al seu país, on no és titular en la selecció. I, en l'única ocasió rival que no va desbaratar, el gardela de Julian Brandt es va anar al travesser.





Per no ser un bon Barça, per no tenir ocasions clares, l'equip blaugrana pot donar per bo el punt. Tampoc va estar Dortmund per tirar coets, lluny de la seva millor versió, però sí que va ser superior a un Barça que va semblar adormit, que no va poder agafar les regnes del partit ni domar la pilota tot i sortir amb Sergio, De Jong i Arthur a la medul·lar .





Va estar de nou valent Ernesto Valverde apostant pel jove Ansu Fati com a titular. L'extrem del Juvenil va debutar a la Lliga de Campions i es converteix en el jugador més jove en la història del club en fer-ho, encara que aquesta vegada no va poder posar en pràctica la seva desimboltura, el seu regat ni el seu gol.





El mal posicionament de l'equip, el jugar pràcticament en camp contrari i el no poder jugar amb la pilota amb comoditat no van ajudar a Fati. El del planter va deixar el seu lloc al camp al capità Leo Messi, que va entrar al 59 'per intentar canviar les coses. Mancat de ritme, tampoc va poder rentar la cara al seu equip l'argentí.





Messi va tenir alguna contra a les botes, però res destacat. No es va associar ni amb Luis Suárez ni Antoine Griezmann, desapareguts a Dortmund. Potser el gal va ser qui més ho va intentar, però desencertat i sense poder tenir el pes que a molts els agradaria que tingués.





En contraposició, tampoc va ser una bona nit per a Paco Alcácer, el golejador del Dortmund que el Barça va deixar sortir. Feia quatre gols l'espanyol en aquesta arrencada de temporada però no va poder marcar i tampoc posar a prova al seu excompany Marc-André Ter Stegen, que sens dubte va ser el millor sobre el verd del Signal Iduna Park.