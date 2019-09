PP i PSOE protagonitzen al Congrés el primer xoc precampanya

El líder del PP, Pablo Casado, ha denunciat aquest dimecres la "incapacitat" de Pedro Sánchez per poder arribar a acords i ser investit president, i li ha advertit que les eleccions "les carrega el diable". Per la seva banda, el cap de l'Executiu en funcions ha retret al president del PP la seva falta de sentit d'Estat per no permetre la seva investidura i ha demanat una majoria "més rotunda" per al PSOE en els comicis del 10 de novembre amb l'objectiu de evitar el bloqueig polític de nou.





"Espero que els espanyols donin una majoria més rotunda al PSOE si és possible perquè vostès no tinguin capacitat de bloquejar novament un govern, que és el que necessita Espanya", ha etzibat Sánchez a Casado, per afegir que el "problema" és que quan el PP està a l'oposició "no reconeix legitimitat al PSOE per governar".





Aquest creuament de retrets mutus entre Sánchez i Casado s'ha produït en l'última sessió de control al Govern central celebrada al Congrés d'aquesta XIII legislatura, atès que les Corts Generals es dissoldran el 24 de setembre.





El president dels populars ha obert la seva pregunta a Sánchez a la cambra baixa dient a Sánchez que "per a aquest viatge no feien falta tantes alforges" perquè porta volent anar a les urnes "des del principi", "jugant amb els espanyols" aquests cinc mesos.





Davant la situació a Catalunya amb el desafiament independentista i el refredament econòmic, ha manifestat que Sánchez ofereix la "incapacitat més fàtua, la inacció més solemne i el no-res amb sifó". "Qui no és capaç de gestionar la seva investidura, difícilment poden gestionar una nació com Espanya", ha asseverat.





Casado ha assenyalat que el PP estarà a l'altura per "recuperar el camí" de la recuperació econòmica, garantir la unitat nacional i "recuperar el rumb d'una nació" que, al seu entendre, li queda "gran" a Sánchez.





RÈPLICA DEL PRESIDENT





En la rèplica, el cap de l'Executiu en funcions ha recordat que el 28 d'abril, després de set anys de govern del PP basats en la "injustícia social, les retallades" i els casos de "corrupció", els ciutadans van votar "de manera alta i clara per un govern progressista ".





"Aquí el que ha passat és que no han assumit la seva responsabilitat ni el resultat electoral", ha respost a Casado, per denunciar que PP, Cs i Podem s'hagin dedicat a "bloquejar la formació de l'únic govern possible a Espanya".





Després d'assegurar que Espanya necessita "estabilitat, moderació i un govern progressista", ha recriminat al PP que no hagi "assumit la seva responsabilitat amb sentit d'Estat", facilitant "l'únic govern possible en un moment crític, amb la sentència del Procés, 1 refredament de l'economia i la gestió del Brexit".