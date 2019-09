BComú torna a topar amb el PSC per l'estratègia després de la sentència del procés

La comissió de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una proposta d'ERC que crida a la "mobilització ciutadana en favor de drets i llibertats" per la sentència dels dirigents independentistes si és condemnatòria, cosa que ha donat suport al grup municipal de BComú però no el del PSC, que conformen el govern municipal.





El regidor de BComú Marc Serra ha recordat que el grup liderat per l'alcaldessa, Ada Colau, considera que els empresonats són "presos polítics", mentre que la socialista Laia Bonet ha reiterat que els dos grups van deixar fora de l'acord de govern aquest assumpte, perquè no comparteixen aquesta postura.





La declaració sosté que els presos ho estan per motius polítics, de manera que es troben davant d'un procés de "persecució" política i exigeix el seu alliberament immediat i el lliure retorn dels líders que estan a l'estranger, cosa que han donat suport BComú, ERC i JxCat i han rehazado PSC, Cs, PP i BCN Canvi.





"REACCIÓ INSTITUCIONAL"





La declaració, transaccionada amb BComú, proposa que la reacció del Govern municipal consideri que les persones jutjades ho estan per motius polítics dins d'un procés de "persecució política", i que defensi la seva llibertat immediata, el lliure retorn dels polítics a l'estranger i la celebració d'un referèndum.





Serra ha recordat que els comuns consideren que aquest assumpte requereix una resposta política i que es comprometen a treballar perquè aquesta sigui possible i per a avançar cap a l'alliberament dels independentistes empresonats i a l'estranger.





Bonet creu que "treballar per a buscar diferències en el Govern municipal en aquesta qüestió genera major sorpresa, tenint en compte les diferències dins del propi ajusto independentista" --per crítiques de JxCat a aquesta proposta d'ERC--, i ha garantit que no cauran en la confrontació i que treballaran per Barcelona deixant-la al marge, encara que sense restar importància a l'assumpte.





ERC I JXCAT





La regidor d'ERC Elisenda Alamany, que ha presentat la proposició, ha demanat una resposta institucional del consistori davant la sentència que reculli "el sentir majoritari" dels barcelonins, i ha dit que el posicionament de l'executiu municipal serà encara més important per l'absència d'un Govern central fort i la convocatòria d'eleccions, ha dit.





Elsa Artadi (JxCat) ha lamentat que ERC hagi presentat la proposta sense coordinar-se amb altres institucions i ha ressaltat que JxCat espera al fet que es conegui la sentència perquè contempla només l'absolució --demana evitar "precipitació" i buscar massa aviat titulars--, encara que ha donat suport a el text i ha avisat que, si són condemnats, el mateix podria ocórrer amb qualsevol moviment social.





CS, PP I BCN CANVI





Luz Guilarte (Cs) ha preguntat si Jaume Collboni (PSC) donaria suport a indults, després del que ha recordat als socialistes que formen part d'un Govern municipal que va tornar a penjar el llaç groc --Bonet ha indicat que es va acordar per majoria en Junta de Portaveus-- i ha dit que haurien de preocupar-se de si "diners dels barcelonins ha anat a mans corruptes" que operen com una màfia organitzada, segons ella.





Des del PP, Josep Bou --que s'ha descrit com un tros de català que somia, compte i resa en català-- ha criticat que els partits independentistes han dividit a un poble i que fer-ho és un acte criminal, després del que ha afegit: "Ja han dit que ho tornaran a fer. No em fa por, em fa vergonya".





La regidor de BCN Canvi Eva Parera ha sostingut que el procés independentista comença a ser bastant opressiu perquè distingeix entre bons i mals catalans i empreses, segons ella, que ha asseverat que l'única reacció a la sentència ha de ser acatar-la i ha rebutjat un referèndum: "No hem après res del Brexit?".