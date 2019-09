El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, s'hauria avançat lleugerament al seu principal rival en les eleccions que s'han celebrat aquest dimarts a Israel, l'excap de l'Exèrcit Benny Gantz, després que el Likud i el Blau i Blanc hagin obtingut el 28,09 i el 26,63 per cent dels vots respectivament, segons els resultats preliminars amb el 35 per cent dels vots escrutats.





Els sondejos apunten que el Likud de Netanyahu aconseguiria prop de 32 escons --lluny dels 61 de la majoria absoluta--, si bé la seva aliança amb partits ultraortodoxos i dretans li permetria acostar-se a aquest llindar.





Les enquestes ja auguraven pràcticament un empat tècnic entre el Likud i Blau i Blanc, com ja va passar després de les eleccions del passat mes d'abril, quan van obtenir el mateix nombre d'escons. Per poder formar govern, hauran d'aconseguir el suport de 61 dels 120 diputats que formen el Parlament israelià.





Després d'aquells comicis, Netanyahu no va aconseguir formar una coalició de govern tot i que el bloc de dreta i religiós era majoritari a la cambra, per la qual cosa va optar per dissoldre el Parlament i tornar a convocar eleccions en lloc de permetre que un altre candidat provés de formar govern.





El president israelià, Reuven Rivlin, ha assegurat aquest dimarts que està decidit a impedir que això passi una altra vegada. "Faré tot el possible conforme a la llei i als poders garantits pel meu càrrec perquè Israel tingui un govern electe tan aviat com sigui possible i que evitem una altra campanya electoral", ha declarat, segons informa DPA.