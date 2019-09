La Fiscalia adverteix de les males condicions al CIE de Barcelona

La Fiscalia General de l'Estat reflecteix en la seva memòria anual informació reportada pels fiscals delegats d'Estrangeria després de les seves tretze visites en 2018 als Centres d'Internament d'Estrangers (CIE), i ha constatat que en el de Barcelona el 2018 s'ha produït la millora de tres aspectes "fonamentals".









El fiscal delegat ha destacat l'ampliació del personal del servei mèdic i del seu horari d'atenció, el funcionament del servei d'interpretació i l'estandardització de la remissió per correu electrònic dels parts de lesions al Jutjat de Guàrdia per part del servei mèdic.





No obstant això, el Ministeri Públic ha apuntat en la seva memòria anual que "es troba pendent alguna reforma puntual" de millora en instal·lacions de zones comunes, especialment les destinades a la clínica, i les condicions de l'habitació del CIE de Barcelona. La Fiscalia General de l'Estat ha constatat també sobresaturació i instal·lacions deficients en centres com els de Múrcia, Algesires o Madrid.





La institució que dirigeix María José Segarra explica que, en l'actualitat, a Espanya hi ha set CIE, unes instal·lacions policials de caràcter no penitenciari per poder executar l'expulsió del territori: el d'Algesires, "només en funcionament molt limitat per la seva situació precària" ; el de Barcelona; Las Palmas, tancat des del mes d'agost de 2018 per a la seva remodelació; Madrid; Múrcia; Tenerife; i València.





Així, de la informació rebuda per part dels fiscals delegats d'Estrangeria, el ministeri fiscal assenyala com a rellevants algunes dades sobre els diferents Centres d'Internament d'Estrangers en funcionament a Espanya.





En relació amb el CIE de Madrid-Aluche, segons l'opinió de la fiscal delegada de Madrid, "la infraestructura i dotació del centre no són les idònies per acollir un nombre tan important de persones, sent necessària la construcció d'un nou centre de majors dimensions, compost d'instal·lacions amplies adequades a les necessitats dels interns, per garantir adequadament els seus drets i benestar".





No obstant això, la Fiscalia creu que "en termes generals" les instal·lacions del CIE de Madrid-Aluche "presenten un correcte estat" de conservació i neteja, si bé alerta d'"un deteriorament progressiu" del centre "derivat de l'ús i la constant afluència de persones". Aquest dimarts 10 interns van protagonitzar una fugida des d'una finestra despenjant-se per diverses llençols lligades entre si i la Policia Nacional, que custodia les instal·lacions, va aconseguir detenir tres dels fugats poc després.





Barranc Sec, el centre ubicat a Las Palmas de Gran Canària, va quedar tancat per a la seva renovació a l'agost de 2018. En aquest cas, la Fiscalia explica que en l'única visita que es va fer es va comprovar que "comptava amb deficiències estructurals, que no havien estat corregides, però que ho serien després de la seva renovació ".





Així mateix, critica que el 2017 es va contractar a un assistent social i en 2018, després de l'extinció del seu contracte, no es va renovar aquesta figura, "tornant-se a incomplir el que disposa l'art. 30 del RD 162/2014", que indica que , en el termini més breu possible, el nou intern serà entrevistat pel servei d'assistència social.





DEFICIÈNCIA EN EL DRET A L'ASSISTÈNCIA LLETRADA





Pel que fa al compliment de drets dels interns al centre de Les Palmes de Gran Canària, el Ministeri Públic assegura que s'evidencia "una deficiència en el dret a l'assistència lletrada dels interns", tal com ja va exposar en les memòries d'anys anteriors, i concretament des de l'any 2015.





Sobre el CIE de Tenerife (Foia Freda), la Fiscalia assegura que, malgrat que l'any 2018 ha presentat "un elevat nivell d'ocupació, no s'han detectat problemes d'especial gravetat" i especifica que a la fiscal delegada el preocupa que " segueixen detectant problemes en la comunicació amb els lletrats assignats en els expedients d'internament o expulsió ", encara que sembla que s'han produït" avenços "en aquest sentit a través del Col·legi d'Advocats; i "el problema de la seguretat", segons la seva opinió, "a causa de la insuficiència del personal de seguretat".





D'altra banda, la memòria anual de la Fiscalia General de l'Estat explica que el CIE d'Algesires manté "una ocupació escassa" --inferior a 30 interns-- a causa del tancament de patis i habitacions "a causa del seu mal estat". A més, reflecteix que "persisteixen idèntiques deficiències" que en anys anteriors, "només pal·liades per les inversions de manteniment, per la feina dels funcionaris policials allà destinats i per les diverses ONG que hi realitzen la seva tasca".





En el CIE de Múrcia, arribada massiva de pasteres a les seves costes al novembre va provocar "algunes disfuncions en l'ordre sanitari produïdes fonamentalment per l'ingrés d'interns un mal estat de salut, per als quals el centre no pot arbitrar una correcta solució, havent de ser ingressats en diverses ocasions a l'hospital, i moltes vegades posats en llibertat per raons humanitàries".





En aquest cas, la Fiscalia Delegada alerta de "deficiències i mancances greus" com són la "tardança" en l'accés d'intèrprets qualificats; absència d'un conveni amb el Col·legi d'Advocats que garanteixi una efectiva assistència lletrada permanent dels interns; sobresaturació, tota vegada que ha arribat a estar ocupat per 117 quan la capacitat i serveis de què disposa són adequats per a 90 persones; deficiències de personal i de material.





Finalment, la Fiscalia General de l'Estat reflecteix en la seva memòria anual que durant l'any 2018 els fiscals han emès un total de 6.337 informes sobre internament cautelar d'estrangers després incoar l'expedient d'expulsió. Van ser 263 més que l'any anterior, sent 5.580 favorables i 757 desfavorables a l'adopció de la mesura cautelar.