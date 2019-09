El líder del PP, Pablo Casado, haurà de retocar les llistes electorals que va presentar al Congrés i al Senat en les generals del 28 d'abril després de les renúncies al seu escó i les noves destinacions de diversos parlamentaris electes en aquella cita. Els canvis s'esperen sobretot en la candidatura per Madrid, en la qual es dóna per fet que milloraran posicions militants de l'òrbita de la FAES de José María Aznar i afins a l'actual portaveu parlamentària, Cayetana Álvarez de Toledo, segons han assenyalat fonts del partit.





Tot i que la direcció nacional del PP sosté públicament que "les llistes ja estan fetes" perquè seran molt similars a les dels comicis del 28 d'abril, Casado sí que haurà de remodelar diverses candidatures, especialment la de Madrid que ell mateix va encapçalar.





Així d'aquella llista madrilenya formava part en el quart lloc Daniel Lacalle, que va renunciar al seu escó al maig tot i que segueix com 'guru' econòmic del PP. També va deixar la seva acta Andrea Levy per incorporar com a regidor de Cultura a l'Ajuntament de Madrid.









BUITS DE LACALLE, LEVY, LASQUETTY I ABELLÁN





La marxa de Lacalle i Levy va permetre que corregués la llista al Congrés i entraran com a diputats José Ignacio Echaniz i Mari Mar Blanco, que anaven en els llocs vuitè i novè. Aquesta última és una de les candidates per fer-se càrrec del Comissionat de Víctimes del Terrorisme del Govern de la Comunitat de Madrid, tot i que fonts del PP han assenyalat que també ha expressat el seu desig de repetir com a diputada.





Casado també ha de cobrir el buit del seu excap de gabinet, Javier Fernández Lasquetty, que va concórrer en el desè lloc per Madrid i que s'ha incorporat com a conseller d'Hisenda al Govern madrileny que presideix Isabel Díaz Ayuso. El mateix passa amb el torero Miguel Abellán, que no va aconseguir escó (anava a la plaça 12) i ara ha estat nomenat nou director gerent del Centre d'Assumptes Taurins de Madrid.





Fonts populars estan convençudes que guanyaran pes alguns parlamentaris i càrrecs afins a Cayetana Álvarez de Toledo, com Pilar Marcos --el seu actual cap de gabinet que ja va ocupar el lloc 13 de la llista madrilenya-- i l'exsenador i excap de gabinet d'Aznar, Carlos Aragonés, que va ocupar la catorzena posició d'aquesta mateixa candidatura.





A més, a les files del PP pronostiquen que també podria incorporar-se a les llistes l'exsecretari d'Estat Gabriel Elorriaga, que aquest estiu va ser nomenat per Álvarez de Toledo com a cap d'assessoria del Grup Popular. Tot ells formen part de l'òrbita de la Fundació d'Anàlisi i Estudis Socials (FAES) que presideix Aznar.





Una altra de les decisions que haurà d'abordar Pablo Casado és si manté a Álvarez de Toledo com a diputada per Barcelona o decideix integrar-la en un lloc destacat de la llista de Madrid al Congrés. En qualsevol cas, fonts del PP sí que anticipen que el partit es bolcarà a Catalunya durant la campanya per recuperar posicions.





ELS BUITS DE CATALÀ I ISABEL BLANCO





Així mateix, el president del Partit Popular haurà de fer nous nomenaments en els caps de llista d'altres candidatures com és el cas de Conca o Zamora.





L'exministre Rafael Catalá, que va ser cap de cartell per Conca, renuncio al seu escó el passat mes de maig tot i que segueix vinculat al partit com a responsable de Justícia i Interior de l'Executiva del PP.





També ha quedat vacant el lloc 'número u' de la llista al Congrés per Zamora, ja que Isabel Blanco s'ha incorporat com a consellera de Família i Igualtat al Govern regional de Castella i Lleó que lidera Alfonso Fernández Mañueco.