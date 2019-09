El Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC, per les sigles en anglès) de la Reserva Federal (Fed) ha decidit abaixar els tipus d'interès fins a un rang objectiu d'entre el 1,75% i el 2%, en el que es converteix en la segona rebaixa consecutiva a 2019 de l'autoritat monetària.





La Fed ha justificat la seva decisió en el fet que "desenvolupaments globals" per a l'economia segueixen alineats a la baixa, així com per les "febles pressions inflacionistes".









El mercat de treball nord-americà va generar 130.000 llocs de treball no agrícoles durant el passat mes d'agost, mentre que la taxa d'atur es va mantenir estable en el 3,7%, de manera que es va situar a prop del mínim històric des de 1969, segons les dades de l' oficina d'estadístiques laborals del Departament de Treball del país nord-americà.





L'economia va experimentar un creixement anualitzat del 2% en el segon trimestre, cosa que representa una caiguda de 1,1 punts percentuals respecte al trimestre anterior, segons la segona estimació de la dada publicada fa gairebé tres setmanes per l'Oficina d'Anàlisi Econòmica d'Estats Units.





De la seva banda, l'índex de preus de despesa de consum personal, la variable preferida per la Fed per monitoritzar la inflació, es va situar el passat mes de juliol, última dada disponible, en l'1,4% respecte al mateix mes de l'any passat. La taxa mensual es va situar en el setè mes de l'any en el 0,2%, una dècima més que el mes precedent.





La variable subjacent, que exclou del càlcul dels preus de l'energia i els aliments per la seva major volatilitat, es va situar en el 0,2%, la mateixa xifra que el mes anterior, mentre que en taxa anual va avançar un 1,6%, de la mateixa manera que el mes precedent.