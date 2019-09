Urdangarin surt per primera vegada de la presó per realitzar un voluntariat

Iñaki Urdangarin ha sortit aquest dijous 19 de setembre poc abans de les 9.00 hores per primera vegada del centre penitenciari de Brieva (Àvila) en compliment del permís concedit per un jutge perquè realitzi voluntariat amb discapacitats en una llar religiós de Pozuelo (Madrid), han informat fonts penitenciàries.













El jutge de vigilància penitenciària ha autoritzat que Urdangarin surti de la presó dues vegades per setmana i un màxim de vuit hores al dia. La decisió es fonamenta en aplicació de l'article 117 del Règim Penitenciari sobre "mesures regimentals per a l'execució de programes especialitzats per a penats classificats en segon grau", com és el cas d'Urdangarin.





Concretament, l'espòs de la infanta Cristina s'ha compromès a realitzar tasques de voluntariat a la Llar Don Orione, un centre gestionat per la congregació religiosa 'Petita Obra de la Divina Providència, fundada el 1967 per Sant Lluís Orione. Segons ha informat a Catalunyapress el director del centre, Paco Sánchez, el centre compta amb 114 interns en règim de residència i els voluntaris ajuden els treballadors en tasques de mobilitat de les persones residents. Aquestes tasques, indicades pels professionals mèdics i fisioterapeutes, inclouen exercicis de tota mena i inclouen, de vegades, passejades a l'exterior.





Sánchez ha admès a aquest diari, que fins que Urdangarin no arribi al centre i tingui una conversa amb ell no sap que tasques va a exercir. "Són els voluntaris els que ens diuen en què volen collaborar i nosaltres veiem com adaptar-lo a les necessitats que tenim", assenyala, però això es coneix, assegura, quan es té una reunió personal amb el voluntari.





El cunyat del Rei compleix una condemna de cinc anys i deu mesos. Compleix la quarta part el 28 de novembre de 2019, i és llavors quan pot sol·licitar permisos ordinaris. El 19 de juny de 2018 va ingressar a la presó de dones de Brieva i, des de llavors, ha estat en un mòdul en el qual no té contacte amb altres reclusos. La pena la compleix en la seva totalitat el 9 d'abril de 2024.