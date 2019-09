La Marina dels EUA confirma l'avistament d'OVNIs

Fenòmens aeris no identificats captats per pilots de caça americans al gener de 2015 / Marina dels EUA





Mentre que més de 2 milions de persones s'han apuntat a una iniciativa per entrar a la força a l'Àrea 51 als EUA aquest cap de setmana, la Marina dels Estats Units va confirmar oficialment el 10 de setembre l'autenticitat de tres vídeos que mostren objectes voladors no identificats





Aquests vídeos, captats en vol per pilots nord-americans, els van fer públics l'organització d'investigació OVNI TTSA (To The Stars Academy) de Tom DeLonge, excantant de Blink-182.





Al novembre de 2014 i gener de 2015, davant de les costes de San Diego i Jacksonville, els pilots de caça de l'Armada nord-americana es van enfrontar en diverses ocasions amb objectes voladors no identificats, realitzant maniobres incompatibles amb el funcionament de tots els dispositius voladors coneguts (acceleracions, parades sobtades, girs instantanis).





Els enregistraments realitzades durant aquests vols mostren clarament la presència d'estructures voladores que es mouen a molt altes velocitats i podem escoltar la sorpresa i la sorpresa dels pilots davant d'aquests objectes amb unes prestacions inimaginables, i sobretot la seva incapacitat per determinar el seu origen.









Després de la publicació, la Marina dels EUA va assenyalar que es tractarien de drons o globus per explicar la seva presència.





Però, constreta per la Llei de Llibertat d'Informació dels Estats Units, l'Armada dels Estats Units ha hagut de donar explicacions més convincents i serioses.





El 10 de setembre, el seu portaveu, Joseph Gradisher, va admetre que "el fenomen que es mostra en aquests vídeos no està identificat" i ha reconegut que són "objectes desconeguts que violen l'espai aeri nord-americà".





Però, en lloc de parlar d'objectes voladors no identificats (ovnis), la Marina dels EUA va preferir usar els termes menys controvertits de "Fenòmens Aeris No Identificats".









Aquest anunci va sorprendre gratament a la comunitat ufològica mundial, acollint amb beneplàcit la declaració de la Marina dels EUA, trencant efectivament amb la posició governamental oficial, que no va voler reconèixer com "fenòmens" utilitzant els mateixos termes precisos utilitzats per la Marina nord-americana.





No obstant això, tot i que l'autenticitat de les imatges ha estat certificada oficialment per primera vegada, no indiquen cap origen extraterrestre. De fet, aquests objectes també podrien avions teledirigits militars molt avançats que no semblen ser nord-americans. Si més no, no tenen coneixement d'ells...