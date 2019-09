La tardor es presenta més càlida del normal després d'un estiu de rècord

La tardor, que comença el dilluns 23 de setembre a les 09.50 hores, serà previsiblement més càlida del normal a la Península i Balears després d'un estiu marcat pels rècords, tant de precipitacions com de temperatures. L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) espera que "almenys" serà 0,6 graus centígrads (ºC) més calorós pel que fa als valors mitjans i fins i tot "molt càlida" en zones de muntanya.









Durant la roda de premsa estacional de l'AEMET, la portaveu Beatriz Hervella ha indicat que la tendència prevista per a la tardor pels models de predicció a llarg termini per al període octubre-desembre apunta a una major probabilitat que la temperatura arribi valors superiors als normals a la Península i Balears respecte als del període de referència 1981-2010.





Així mateix, ha subratllat que fins i tot podria ser "molt càlida" al nord-oest peninsular, sistema Central, Muntanyes de Toledo, Subbética, i sud del sistema Ibèric, on l'anomalia cálidad pot arribar a 1 ° C.





Si bé, Hervella ha explicat que pel que fa a precipitacions hi ha la mateixa probabilitat que sigui normal, més o menys plujós del normal, de manera que no s'identifica, de moment, una tendència clara. El mateix passa, segons ha afegit, amb les Canàries, on no es pot preveure clarament com serà tant en temperatures com en precipitacions.





L'estació arribarà després d'un estiu que acaba amb característiques de tardor i un episodi de pluges torrencials, després d'haver estat marcat pels rècord i les onades de calor, tant a Espanya com en el conjunt del planeta.





De fet, l'estiu de 2019 destaca a Europa i Espanya particularment per dos onades de calor i que ha tingut una temperatura mitjana de 23,8ºC, fet que suposa 0,8ºC més del normal, per la qual cosa es converteix com el desè més càlid des de 1965. A més, va resultar un 14 per cent més sec del normal, amb una precipitació mitjana de 64 litres per metre quadrat.





El portaveu de l'AEMET Rubén del Campo, ha explicat que juliol va ser molt humit i agost humit, però, entre els dos mesos no van aconseguir compensar el caràcter molt sec del mes de juny.





Les pluges estivals es van registrar en diversos episodis de pluges intenses, sobretot els dies 8 i 9 de juliol i entre el 25 al 27 d'agost, quan es van assolir rècords de pluges en diversos observatoris.