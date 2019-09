Picabaralla entre el PP de Madrid i Vox per interrompre un minut de silenci per l'última dona assassinada

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, s'ha encarat aquest dijous 19 de setembre amb el portaveu de Vox al consistori, Javier Ortega Smith, per haver-se presentat en el minut de silenci per l'última dona assassinada a Madrid amb una pancarta que nega la violència de gènere.



"Això és una realitat dramàtica, la primera causa de mort a Madrid, i m'agradaria que m'haguessis comunicat que venies amb una pancarta", li ha retret a Smith, que portava una pancarta en què es llegia 'La violència no té gènere'.





Després d'haver anunciat ahir la formació liderada per Santiago Abascal que no participarien en aquest minut de silenci, finalment s'han presentat en la plaça de Cibeles amb una pancarta que nega l'existència d'aquests assassinats per qüestió de gènere. Quan han aparegut, el regidor madrileny no ha dubtat a acostar-se a ells.





"Jo no comparteixo ni la ideologia de gènere ni el feminisme del 8 de març, però això no vol dir que es col·loquin dues -pancartes- diferents", ha expressat Almeida, qui ha lamentat no haver arribat a un acord.





Una vegada ha finalitzada la picabaralla entre tots dos i ha tingut lloc el minut de silenci, davant els mitjans de comunicació, l'alcalde ha reiterat el "compromís indestructible de l'Ajuntament" contra la violència de gènere.





"Tota mostra de divisió, d'enfrontament, en la violència contra les dones és un flac favor, hem de fer un exercici d'autocrítica i saber arribar a espais d'enteniment comú. No entraré en valoracions del que ha ocorregut. No pot tornar a passar en aquesta situació", ha llançat.





La portaveu mediàtica de Més Madrid a l'Ajuntament de la capital, Rita Maestre, ha titllat de "gent sense cor" els regidors de Vox en el Consistori per "muntar un quiosquet" en el minut de silenci en homenatge a l'última víctima de violència masclista a la ciutat.