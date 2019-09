Els morts a les carreteres catalanes baixen un 11% aquest estiu

Les víctimes mortals en accidents a les carreteres catalanes han baixat un 11% aquest estiu respecte al de l'any anterior, però els accidents mortals han crescut un 4,5%, ja que hi ha hagut 50 morts en 46 sinistres entre el 21 de juny i el 11 de setembre, mentre que en el mateix període de l'any passat hi va haver 56 víctimes en 44 accidents.









El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha considerat que "és un resultat que no és satisfactori", en una roda de premsa al costat del director de l'SCT, Juli Gendrau, i el comissari dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, per fer balanç dels mesos d'estiu.





Buch també ha ressaltat que s'han detectat 22.209 conductors infractors reincidents aquest estiu, un 13,5% del total de sancionats, i ha assegurat que "seria interessant endurir les sancions o les penes".





També ha comentat que s'ha incrementat l'activitat policial i que les denúncies administratives han pujat un 12,5% respecte a 2018, amb un increment de 3.743 denúncies per velocitat excessiva i un creixement de 1.638 infraccions de circulació, mentre que s'han denunciat penalment 74 conductors més que l'any passat i també han crescut les denúncies per conduir sense carnet.





Davant aquestes dades, el conseller ha demanat coresponsabilitat als conductors, perquè són factors que no estan relacionats amb l'estat de la carretera o la senyalització, sinó "la decisió unipersonal" de cada un, i ha anunciat que Trànsit tindrà un segon helicòpter a partir de l'octubre que vigilarà les carreteres catalanes.





ACTIVITAT POLICIAL





Sobre els 22.209 conductors reincidents, Gendrau ha explicat que 501 havia patit un accident amb víctima entre 2015 i 2019, i 32 d'ells han tingut accidents greus, mentre que quatre han estat implicats en sinistres mortals, pel que ha apuntat que la reincidència " no és gratis ".





Molinero ha indicat que l'increment de les sancions "no implica més mossos necessàriament" i ha detallat que s'han esforçat a situar vehicles camuflats, que han detectat infraccions com un patinet elèctric circulant per una via interurbana o un avançament per la dreta d'un cotxe a una moto per una carretera d'un carril, segons ha exemplificat mostrant enregistraments.





També ha comentat que "la pèrdua o manca de recursos" que els hagi pogut generar el dispositiu Toga --de vigilància de seus judicials-- l'han suplert amb unitats de Seguretat Ciutadana.





MÉS VÍCTIMES A BARCELONA





Gendrau ha considerat que la millora en la xifra de víctimes mortals "no és substancial", ha assegurat que no poden estar satisfets i ha detallat que hi ha hagut descensos en totes les províncies de Catalunya excepte a Barcelona, on els morts han passat de 13 el estiu passat a 25 aquest any.





També ha posat el focus en l'autovia A-2, que ha passat de registrar dos morts l'estiu de 2018 a tenir vuit aquest any, i ha alertat d'un "augment considerable" de la sinistralitat a la franja d'edat de 65 a 74 anys amb set víctimes mortals aquest estiu davant d'una de l'anterior.





Altres xifres que deixa el balanç de la sinistralitat d'aquest estiu és que un 40% dels morts són de col·lectius vulnerables a la carretera --13 motoristes, quatre ciclistes i 3 vianants--, i un 56% del total de víctimes mortals del període estival va patir l'accident en cap de setmana i un 46% a la tarda.