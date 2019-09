Iran permetrà a les dones assistir a partits de la selecció de futbol

El Govern iranià permetrà que les dones entrin als estadis de futbol per veure partits de la selecció masculina de futbol, ha anunciat aquest dijous el ministre d'Esports de l'Iran, després que hagi ressorgit el debat sobre la discriminació de gènere en esdeveniments esportius.





"S'han fet tots els preparatius necessaris perquè les dones (...) puguin entrar als camps de futbol", ha explicat el ministre, que ha limitat "inicialment" l'abast d'aquesta mesura als partits de la selecció nacional.





Les autoritats han habilitat entrades, banys i zones separades per a dones a l'Estadi Azadi de Teheran, on l'Iran juga la majoria dels seus partits i on se celebraran a l'octubre els partits de classificació per al proper Mundial de Qatar de l'any 2022.





El ministre també ha confirmat que hi haurà un desplegament addicional de policies perquè les dones puguin entrar i sortir de les instal·lacions amb seguretat.





El president de l'Iran, Hassan Rouhani, s'ha mostrat partidari d'aixecar la discriminació d'accés a les dones en vigor des de la Revolució Islàmica de fa quatre dècades, però la cúpula conservadora ha frenat durant aquests últims anys qualsevol avanç.





Una dona va morir recentment després de calar-se foc en protesta per haver estat condemnada després de provar de presenciar un partit, un fet que ha reobert el debat. La FIFA ha amenaçat a sancionar l'Iran, fins i tot expulsant-lo del proper Mundial, si la discriminació continua en vigor.