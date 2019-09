Les torres dels Evangelistes de la Sagrada Família estaran coronades per les quatre figures que els representen: un àngel a Mateu; un lleó a Marcos; un bou a Lucas, i una àguila a Joan, amb escultures de Xavier Medina Campeny que mesuraran uns nou metres cadascuna.





Els terminals de les torres s'instal·laran en 2021, quan aquestes quatre torres es donaran per finalitzades, han explicat en roda de premsa el president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, i l'arquitecte director de les obres, Jordi Faulí.





Faulí ha assegurat que esbossos de Gaudí defineixen aquestes terminacions de les torres, que compten amb un icosàedre --en què es col·locarà un focus per il·luminar la torre de Jesús-- sobre el qual s'ubicaran les escultures, totes elles amb ales d'uns sis metres.





La torre de Maria també s'acabarà previsiblement el 2021, i la de Jesús serà l'última a acabar-se, el 2022, i per fer-ho caldrà elevar la grua més alta que opera actualment: s'ancorarà a la pròpia torre, per poder seguir amb els treballs i col·locar la creu que la coronarà.





Faulí ha detallat que aquest any han estat treballant també en la instal·lació de tubs per a la calefacció de sòl radiant, en actuacions preparatòries per instal·lar cobertes, i en soterranis que s'ubicaran als costats del carrer Mallorca i Marina per destinar-los a espais per a maquinària, instal·lacions i vestidors.





ESCALINATA DE MALLORCA





Han explicat que després de la festa major de Barcelona, la Mercè, que se celebra la setmana que ve, començaran converses sobre l'escalinata del carrer Mallorca --que implicaria l'enderroc d'edificis d'habitatges--, en unes reunions en què participarà l'Ajuntament, col·legis professionals, veïns i la Sagrada Família, segons Camps.





Preguntats per si l'escalinata la va idear o no Gaudí, Camps ha convidat a consultar a l'Arxiu Municipal plànols que va presentar l'arquitecte en els quals ja es preveien, ha dit, i ha assegurat que "les negociacions es faran a tots els nivells: a nivell arquitectònic, municipal, veïnal i de col·legis professionals".





"Si en 130 no hi ha hagut acord per a la llicència i en dos anys i mig l'ha hagut, per què no hauria d'haver un acord amb el carrer Mallorca?", s'ha preguntat Camps, que ha explicat que en 2018 el temple va registrar uns quatre milions de visitants de pagament, que sumats als que ho van fer gratuïtament arribar uns 4,5 milions.





CONCURS D'ARTISTES





Han recordat que el temple encara la recta final de la seva construcció, prevista per 2026, data en què estarà acabada l'estructura però no la decoració de la façana de la Glòria, per al que es convocarà un concurs d'artistes, que podria seleccionarà més d'un per dissenyar la façana, que compta amb tres nivells.





Camps ha assenyalat que el missatge que volia transmetre Gaudí al segle XIX ha de respectar-se però adaptat al segle XXI, motiu pel qual buscaran assessorament en un equip de teòlegs per interpretar el missatge que Gaudí volia transmetre.





Preguntats pel fet que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi admès a tràmit el recurs d'una plataforma d'afectats contra el pla urbanístic que va aprovar l'Ajuntament sobre el temple, Camps ha dit que les "discrepàncies són mostra de democràcia i vida activa", i que serà la justícia la que haurà de decidir qui té raó.





Han explicat l'avanç de les obres aprofitant les jornades de portes obertes del temple d'aquest divendres, dissabte i dilluns, per a les quals s'han sortejat 30.000 entrades per a visitants, que podran veure prototips de les escultures que coronaran les quatre torres dels Evangelistes, que ja han superat la cota de 100 metres.