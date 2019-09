Gairebé 14.000 menors van ser condemnats a Espanya el 2018

El nombre de menors condemnats per sentència ferma va tenir una variació anual del 0,15% arribant a la xifra de 13.664 el 2018, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE).













D'aquests, el nombre de menors condemnats de nacionalitat espanyola va ser de 11.162 persones.









En el desglossament per sexes, van ser condemnats 10.753 nois i 2.911 noies.









DELICTES SEXUALS





Un total de 323 menors van ser condemnats per delictes sexuals a Espanya en 2018, un 20,1% més que l'any anterior i el 84,6% dels delictes que van cometre van ser abusos i agressions sexuals, segons l''Estadística de condemnats: adults/menors. Any 2018 'publicada aquest divendres 20 de setembre pel Institut Nacional d'Estadística (INE).





Aquests condemnats menors van cometre 408 delictes de naturalesa sexual, un 22,9% més que el 2017. Del total d'aquests delictes, 95 van ser considerats com abús sexual, 181 com abús i agressió sexual a menors de 16 anys i 69 com a agressió sexual. Del total d'agressions sexuals, 8 van ser considerades com a violació. Dels condemnats, un 98,1% eren homes i el 1,9% dones.





Precisament, el passat 9 de setembre, la Fiscalia General de l'Estat va alertar en la seva memòria anual de 2018 d'un "molt inquietant" increment de la violència de gènere i sexual entre joves i adolescents, especialment en els casos de delictes contra la llibertat sexual exercida en grup, coneguts com 'manades'. Respecte a aquest últim fenomen, la institució ho vinculava directament a l'ús de la pornografia en les xarxes socials.





D'altra banda, de l'estadística de l'INE es desprèn que 2.431 adults condemnats van ser inscrits al Registre de Delinqüents Sexuals a Espanya en 2018, un 6,6% més que l'any anterior, per cometre 2.953 delictes, un 4,9% més que el 2017.





En concret, 1.011 delictes van ser considerats abús sexual, 453 abús i agressió sexual a menors de 16 anys i 386 com a agressió sexual. Del total d'agressions sexuals, 32 van ser considerades violació. El 96,3% dels condemnats eren homes i el 3,7%, dones.