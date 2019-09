Rosalía anuncia un segon concert a Barcelona per congraciar-se amb els fans

La cantant catalana Rosalía ha anunciat un segon concert al Palau Sant Jordi de Barcelona després d'esgotar aquest divendres en menys de dues hores les entrades per a la primera data a Barcelona i a Madrid.





La nova data al Sant Jordi serà el 8 de desembre -al endemà que el primer- i les entrades es posaran a la venda el dilluns 23 de setembre, ha informat la promotora Live Nation en un comunicat.





La cantant de Sant Esteve Sesrovires ofereix així concerts el 7 i el 8 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona i el 10 del mateix mes al Wizink Center de Madrid.





I és que els fans han esgotat les entrades per al concert del dia 7 al mateix Palau Sant Jordi en res, col·lapsar les webs, escalfant les xarxes i deslligant la polèmica per la suposada compra de paquets d'entrades per part de pàgines dedicades a la revenda.





Des que es va obrir la venda anticipada, la revenda d'entrades a preus desorbitats ha fet palès tant en les xarxes socials com a plataformes extraoficials. Diverses webs ja ofereixen localitats per preus superiors a 1.000 euros. Els preus de les entrades oscil·len entre els 28 i els 65 euros, sense despeses de gestió.





La venda per les entrades del concert previst per al dia 7 a Barcelona s'ha iniciat aquest 20 de setembre a les deu del matí a través de dues plataformes i, des de minuts abans de l'hora prevista, els usuaris que volien accedir eren informats de que es trobaven a la "cua virtual" pel volum de gent que ho estava intentant al mateix temps.





La gira de 'El mal querer' ha portat a Rosalía per desenes de festivals pels Estats Units, Portugal, Anglaterra o Suïssa, o en la mateixa Barcelona, al Primavera Sound.