El magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) Carlos Ramos, instructor de les recusacions plantejades pel president de la Generalitat, Quim Torra, si causa per presumpta desobediència, ha rebutjat la recusació contra ell i ha proposat la inadmissió de les altres dues.









Torra va presentar en un primer moment recusació contra el president del TSJC, Jesús María Barrientos, i la magistrada Mercedes Armas, que havien de jutjar-lo per presumpta desobediència per mantenir llaços grocs en edificis públics en campanya electoral, i posteriorment contra el magistrat designat per instruir aquestes recusacions, Carlos Ramos.





Aquest magistrat rebutja ara la recusació contra ell al·legant "la inexistència de qualsevol dada, per mínim que sigui" que provi que alberga malestar o disgust contra el president de la Generalitat i rebutja que tingui enemistat manifesta cap Torra que justifiqui apartar-lo.