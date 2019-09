El doctor Fernández Bruno s'incorpora al Centre Integral Oncològic Clara Campal de Galícia

El Centre Integral Oncològic Clara Campal HM CIOCC Galícia ha incorporat aquest mes de setembre a l'oncòleg Dr. Manuel Fernández Bruno. Especialista en càncer de pulmó, arriba a Galícia des de Barcelona "per consolidar l'aposta de HM Hospitals per l'Oncologia en terres gallegues", explica la Dra. Teresa Curiel, directora del primer Cancer Center privat de Galícia.





El Dr Manuel Fernández compta amb una gran experiència en patologia toràcica, mamària i esòfag-gàstrica, forjada a l'Hospital Universitari Sagrat Cor (Institut Oncològic Dr. Rosell) de Barcelona i al Consorci Sanitari del Maresme-Hospital de Mataró. També ha estat investigador principal en sis assajos clínics, ponent en diversos simposis mèdics d'àmbit nacional i internacional i habitual convidat a nombrosos congressos, de manera destacada en els que organitza la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica.





La incorporació d'aquest nou professional a HM CIOCC Galícia respon al notable increment de l'activitat assistencial del centre, la aposta per la innovació, la investigació i la docència en el camp de l'Oncologia ha permès un creixement exponencial de pacients tant de Galícia com de l' nord de Portugal, que ha obligat a reforçar el servei i ha consolidat a HM CIOCC Galícia com l'alternativa privada en Oncologia en aquest territori.





Situat a l'Hospital HM L'Esperança de Santiago de Compostel·la, el centre de HM Hospitals va rebre el passat any 2018 un total de 159 pacients nous mentre que en els primers vuit mesos de 2019 es van veure ja 141. "En el mateix període de temps el any passat havíem vist 101, és a dir, hi ha hagut un increment superior al 40%", afirma la Dra. Teresa Curiel.





Mama i aparell digestiu, els tumors més freqüents





Els tumors més freqüents tractats en HM CIOCC Galícia coincideixen pràcticament amb els de major prevalença en la nostra societat, com són els tumors de mama i aparell digestiu. En 2018 es van tractar 53 tumors de mama, 36 d'ells en els vuit primers mesos, mentre que en el mateix període de 2019 van ser 41, fet que suposa un increment del 13%.





Pel que fa a tumors digestius, fins el 31 d'agost de 2018 s'havien vist 28 casos, una xifra que es augmentat aquest any un 25% fins als 35 casos. Especialment significatiu resulta el balanç referent al càncer de pulmó: el 2018 es van tractar 9 pacients, 3 d'ells en els 8 primers mesos, mentre que en el mateix període d'aquest any "la xifra ascendeix ja a 17 pacients, aquest augment exponencial s'ha de al bon funcionament de la via de diagnòstic ràpid de càncer de pulmó que hem instaurat", assenyala la Dra. Curiel.





Accés a assajos clínics





A més dels mitjans humans i tècnics disponibles a Santiago de Compostel·la, als comitès locals s'han anat integrant nous professionals al llarg de l'any, HM CIOCC Galícia treballa en xarxa amb HM CIOCC Madrid i HM CIOCC Barcelona, que són referents internacionals en assaigs clínics per volum i complexitat. Això permet que pacients gallecs accedeixin a assaigs clínics disruptius que poden suposar una esperança en la seva malaltia, a més de comptar amb el suport de tots els especialistes del grup en temps real, garantint la igualtat d'oportunitats per a tots els pacients de HM Hospitals.





Un altre dels fets diferencials d'HM CIOCC a nivell nacional és la seva dotació tecnològica d'última generació tant per al diagnòstic com per al tractament, destacant el PET TAC, el seu laboratori de Dianes Terapèutiques, l'ús de tècniques quirúrgiques mínimament invasives i serveis assistencials exclusius com psico-oncologia i OncoCare.





L'equip mèdic de HM CIOCC Galícia està treballant actualment en la implantació del projecte Comunitat de Pacients. "Va néixer a l'Hospital Universitari HM Torrelodones i ara estem fent els passos necessaris per incorporar-lo a Galícia", explica la Dra. Curiel. Es tracta d'un programa nacional que pretén reconfigurar el sistema d'assistència per facilitar la coparticipació del pacient en el procés de la seva malaltia i visibilitzar una dimensió fins ara oculta, fent-lo partícip de la gestió de processos, cures i idees.





HM Hospitals





HM Hospitals és el grup hospitalari privat de referència a nivell nacional que basa la seva oferta en l'excel·lència assistencial sumada a la investigació, la docència, la constant innovació tecnològica i la publicació de resultats.





Dirigit per metges i amb capital 100% espanyol, compta en l'actualitat amb 4.700 professionals que concentren els seus esforços en oferir una medicina de qualitat i innovadora centrada en la cura de la salut i el benestar dels seus pacients i familiars.





HM Hospitals està format per 41 centres assistencials: 16 hospitals, 4 centres integrals d'alta especialització en Oncologia, Cardiologia, Neurociències i Fertilitat, a més de 21 policlínics. Tots ells treballen de manera coordinada per oferir una gestió integral de les necessitats i requeriments dels seus pacients.





Actualment, HM Hospitals a Galícia disposa 5 hospitals amb més de 300 llits i 26 quiròfans que responen a totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques i compta amb la més avançada tecnologia de diagnòstic per imatge. Ha posat en marxa el Centre Integral Oncològic Clara Campal (HM CIOCC Galícia), el primer centre oncològic privat de la comunitat, que treballa en xarxa amb HM CIOCC Madrid i constitueix un nou concepte per al tractament del pacient oncològic amb una assistència multidisciplinar, integral i personalitzada. També destaquen l'UCI d'adults i neonatal, els serveis d'urgències 24 hores i urgències pediàtriques, la medicina nuclear i HM Fertility Center entre d'altres. Aquests recursos se sumen als de la resta del grup en el conjunt d'Espanya, tots ells amb la major qualificació tècnica i humana.