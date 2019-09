Malestar al PSC per la implicació del partit en el Diplocat

El nomenament de Laia Bonet com a representant de l'Ajuntament de la capital catalana al Diplocat ha molestat a alguns membres del PSC. El fet que aquest òrgan sigui una de les puntes de llança de l'estratègia independentista no concorda amb el posicionament a favor de la legalitat defensat pels socialistes.





Un dels diputats que ha mostrat el seu malestar ha estat Joan Ferran. L'exdiputat ha criticat a Twitter la contradicció entre ser constitucionalista i formar part d'aquest òrgan.





"Si el Diplocat és un ens dissenyat per promocionar l'independentisme a l'estranger, i investigat judicialment, no encert a comprendre com el PSC ha acceptat formar part del Consell del mateix encara que sigui per delegació. Coherència?", ha criticat Ferran.