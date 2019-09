Aliança entre Telefónica i Atresmedia per crear continguts de ficció

Telefónica i Atresmedia s'uneixen per a la creació de continguts de ficció en espanyol a tot el món. Les dues entitats han segellat un acord d'intencions que culminarà amb la creació d'una companyia, participada al 50 per cent pels dos grups, que produirà i distribuirà sèries originals i pel·lícules tant per a Movistar+ com per Atresmedia.





A més, l'aliança acordada dinamitzarà el sector audiovisual espanyol promovent coproduccions amb altres empreses i produint per a tercers.









Telefónica i Atresmedia sumaran talent i recursos per optimitzar i guanyar escala en el seu negoci de creació i distribució de continguts, sent més competitius davant els grans players internacionals que continuen irrompent en el marc d'un sector globalitzat.





L'acord, que està pendent d'aprovació per la Comissió Delegada de Telefónica, ha estat aconseguit per Silvio González, conseller delegat de Atresmedia, i Emilio Gayo, president de Telefónica Espanya. La participació del 50 per cent reflecteix l'equilibri dels dos socis en la seva aportació per aconseguir les sinergies i el valor esperat de l'operació.





Un projecte que seguirà apostant per la producció audiovisual en espanyol i reforçant el seu pes en l'economia d'aquest país. Una productora competitiva que generarà un important volum de llocs de treball directes i indirectes, comptarà amb el talent i els mitjans necessaris per desenvolupar el nombre de projectes que requereixen tant les capacitats dels socis com el desenvolupament comercial per a altres clients i operadors.





D'aquesta manera es produeix una aliança entre dues de les factories de referència a tot el món de ficció espanyola. Atresmedia és, des de fa anys, una marca reconeguda en els mercats i espectadors nacionals i internacionals; sent creadora de sèries i pel·lícules de gran èxit entre el públic de diferents països i aconseguint alguns dels guardons de més prestigi global, com el premi Emmy.





Sèries com ‘La casa de papel’, ‘Vis a Vis’, ‘El Tiempo Entre Costuras’, ‘Velvet’, ‘Gran Hotel’, ‘El internado’, ‘El Secreto de Puente Viejo’... i llargmetratges d'èxit, produïts per Atresmedia Cinema, com 'La isla mínima', 'Contratiempo', 'El Reino, 'Durante la tormenta' o 'Palmeras en la nieve', posen de manifest l'enorme valor del segell Atresmedia en la ficció en espanyol a nivell global . En 2019, 'Padre no hay más que uno', estrenada aquest estiu, s'ha convertit en la pel·lícula més taquillera de l'any i aviat s'estrenaran les adaptacions de 'El silencio de la ciudad blanca' i 'Legado en los huesos'.





Per la seva banda, Telefónica a través de Movistar+ ha evolucionat la producció original de ficció espanyola amb una proposta de valor diferencial i arriscada en el mercat d'entreteniment. Una aposta per talent espanyol i sèries que reivindiquen senyals d'identitat pròpies. Un model creat des de la visió del creador i que ha mantingut la seva promesa al client de Movistar amb el llançament de 12 projectes a l'any. 'La Peste' d'Alberto Rodríguez i Rafa Cobos, 'Mira lo que has hecho' de Berto Romero, 'Vergüenza' de Juan Cavestany i Álvaro Fernández Armero. Èxits com 'Arde Madrid' de Paco León i 'Vida Perfecta' de Leticia Dolera que han estat reconeguts per la indústria nacional i internacional.





Projectes de coproducció com 'Hierro' i 'En el Corredor de la Muerte'. I 'El Embarcadero', un projecte d'Alex Pina i Esther Martínez Lobato desenvolupat per Atresmedia Studios per Movistar+. Movistar+ estrena la setmana que la seva primera pel·lícula original, 'Mentre duri la Guerra', d'Alejandro Amenábar. Telefónica reforça així la seva capacitat com a creador de continguts de ficció original i el seu ampli abast multiplataforma per posicionar la seva producció original en espanyol en el mercat global.