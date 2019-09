Suspenen el trasllat de les cendres de Camilo Sesto a Alcoi fins a l'obertura del testament

L'Ajuntament d'Alcoi (Alacant) ha suspès, a petició del fill de Camilo Sesto, la instal·lació d'una capella ardent dilluns que ve perquè la seva ciutat natal pogués acomiadar el cantant.









La decisió s'ha pres, segons ha relatat el consistori, després que aquest mateix divendres s'hagi rebut una trucada de l'advocat de Camilo Blanes Ornelas, únic fill de Camilo Sesto, i de rebre un correu electrònic en el qual s'indica que: "Camilo Blanes vol respectar l'última voluntat del seu pare, la qual no es coneixerà fins a l'obertura del seu testament. Per tant, fins que es produeixi aquesta obertura, no pot autoritzar l'ús de les seves cendres. Quan es conegui aquesta última voluntat, el meu client farà tot el que estigui al seu abast perquè es compleixi en els seus termes".





El mateix correu s'ha agraït la iniciativa que han tingut el consistori per homenatjar al cantant i "confiant que després de l'obertura del testament es pugui dur a terme aquest homenatge".





Des de l'Ajuntament, un cop coneguda aquesta voluntat, s'ha decidit suspendre l'acte destacant que "en tot moment, aquesta administració s'ha posat a disposició de Camilo Sesto i els seus representants legals en vida i un cop conegut el seu mort".





Així mateix, ha precisat que "a proposta del seu representant i marmessor testamentari" el consistori "va cedir les instal·lacions municipals, en el dia i hora que es va proposar, per acomiadar Camilo Sesto, fill predilecte i medalla d'or de la ciutat, propiciant que les alcoianes i alcoians, que ja li van mostrar el seu afecte i respecte en vida, poguessin acomiadar". La instal·lació de la capella ardent estava prevista per aquest proper dilluns des de les 17.00 hores.





"Alcoi està amb Camilo Sesto, des del respecte, l'afecte i l'agraïment per portar el nom de la nostra ciutat per tot el món i, en cap cas, anem a propiciar cap situació que pugui danyar el seu record i la grandesa de la seva figura", han tancat.