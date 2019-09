L'exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha assegurat aquest divendres en el pregó de la festa major de Barcelona, La Mercè, que està "obstinada a unir, com sigui i per sempre", a la capital catalana amb Madrid.





"Sóc madrilenya pels quatre costats, però enamorada irremissiblement de Catalunya i Barcelona", i ha advocat per respectar i valorar les essències nacionals pròpies d'Espanya, amb la seva diversitat i distinció.

Ha recordat les milers de persones que es van concentrar a l'octubre de 2017 en diferents ciutats espanyoles per a demanar diàleg a l'expresident català Carles Puigdemont i a l'expresident del Govern Marià Rajoy sota el lema 'Parlem. Parlem'.





Després de ser presentada per l'alcaldessa, Ada Colau, Carmena ha destacat el paper de les ciutats com a "nuclis solidaris" per a defensar-se des de l'època feudal, i ha subratllat el seu paper encara clau en la identitat cultural i urbana actual.













MERCÈ COM A ACOLLIMENT





En aquest sentit, ha recordat que el concepte de la mercè, la Mercè en català, es refereix a l'acolliment, la compassió i l'ajuda als quals més ho necessiten: "És empatia, respecte i consideració".





"És una crida a les consciències que tanquen els ulls davant aquesta onada d'homes, dones i nens que moren a la vora de les assassines fronteres del mar i els murs", i ha alertat que la ciutat encara un mar en temps de tempestes, segons ella.





Ha recordat quan va arribar a Barcelona en 1966 i els dos anys que va viure amb el seu marit a la ciutat, on "van gaudir" de llocs com La Rambla i el Park Güell, però també el seu treball com a advocada en l'"odiat" Tribunal d'Ordre Públic.





Ha rememorat experiències com el seu defensa com a advocada d'una dona de les barraques del suburbi de 'la Bomba', a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que va ser detinguda en una celebració de l'1 de maig en el barri barceloní de Torre Baró.





També ha recordat a la periodista i escriptora catalana Montserrat Roig, i ha conclòs que la festa major és "manteniment necessari" perquè la ciutat sàpiga que ha de retrobar-se amb la seva identitat i superar el que l'enfronta.





CARMENA, FORT





Colau ha presentat a Carmena com una dona forta, tendra, intel·ligent i amb una carrera brillant que "no ha de demostrar res a ningú", i que va acceptar el repte de ser alcaldessa quan es podria haver jubilat.





"Mai va titubejar per a parlar de diàleg. Diàleg del de debò", i ha assegurat que durant el passat dono el mandat les dues ciutats van estar més a prop que mai, demostrant que una altra manera de fer política és possible, segons ella.





SORTIDA Al BALCÓ





La majoria dels assistents s'han aixecat per a aplaudir a la pregonera en acabar la seva intervenció, que ha donat pas al Toc d'Inici de la festa en la plaça Sant Jaume, amb figures, danses i grups tradicionals i focs per a marcar l'inici de la Mercè.









Al pregó han assistit la presidenta del Congrés, Meritxell Batet; la delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera; el líder del PSC, Miquel Iceta; el exalcalde Jordi Hereu; membres del Govern municipal i de tots els grups a l'Ajuntament, entre altres.