Schwarzenegger i el Mag Pop s'alien per promocionar el fitness i el culturisme

Quan ens va arribar la convocatòria en què es deia que Antonio Díaz, el Mag Pop, exerciria d'amfitrió al Teatre Victòria del famós Arnold Schwarzenegger i es va anunciar que faria amb ell algun joc d'il·lusionisme, ens vam témer el pitjor: que li tancaria a un d'aquests calaixos que fan servir els mags i ho faria desaparèixer. Però no va ser així: l'exgovernador de Califòrnia, que als seus 72 anys té encara un gran tros de cos, no havia de cabre en els aparells estàndard dels professionals de la màgia.





El va compensar fent aparèixer, desaparèixer i ballar en l'aire l'anell d'una de les periodistes convidades, executant un joc de màgia de proximitat amb naips i dedicant a l'esportista-actor-polític una de les butaques de la platea del teatre.













L'estrena del Mag Pop al Victòria, local que adquirir aquesta primavera a la societat Tresxtres i apareix renovat i amb la cara rentada, tenia, però, una finalitat esportiva, com era presentar la VII edició de l'Arnold Fighters i Fighters Xperience que es desenvolupa aquest cap de setmana a Barcelona, concretament al recinte firal de l'Hospitalet.





Segons el president del seu comitè organitzador, Rafael Santonja, es disputaran proves en 28 especialitats esportives (des bodybuilding a capoeira, passant per halterofília, esgrima, patinatge freestyle, salt de corda i fins i tot bodypainting i moltes altres) amb la participació al voltant de 1.700 esportistes de 80 països, la meitat d'ells dones i altres tants homes.





Va haver-hi torn de preguntes breu, perquè a Schwarzenegger el van portar i van portar tan protegit que més semblava el president dels Estats Units que l'avi amb 72 anys que va dir que tenia (va informar que el seu amic Stallone era un any més vell que ell), però va tenir ocasió, a instàncies del mag Pop, de declarar la seva admiració per Gaudí i, en general, per Barcelona, la seva arquitectura, paisatges, clima i gents.





Allà va brillar el polític, encara que els seus rígids i poc complaents organitzadors van impedir fins i tot que ens acostéssim gaire a ell i no van permetre ni tan sols que un periodista especialitzat en aquestes activitats esportives que el té com el seu ídol pogués aconseguir l'autògraf que havia reclamat en veu alta.