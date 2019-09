Les formacions contràries a la unilateralitat debaten el futur de Catalunya

La plataforma catalanista 'El País de demà', que reuneix membres crítics del PDeCAT i representants d'altres formacions contràries a la unilateralitat, celebren aquest dissabte al Monestir de Poblet (Tarragona) una cimera en la qual pretenen debatre sobre el futur de Catalunya .









A l'acte hi assistiran aproximadament unes cent persones, amb noms importants com el de la senadora de JxCat, Marta Pascal, l'exdiputat del PDeCAT al Congrés Carles Campuzano o l'exconseller i exalcalde de Sant Cugat del Vallès, Lluís Recoder.





Membres de la iniciativa han explicat que es presenten representants de diverses formacions però de forma individual, amb la idea que els partits existents "beguin de les seves conclusions", i en cap moment s'ha posat o es posarà sobre la taula la possibilitat de crear un nou partit.





El punt del que partirà el debat és un document titulat 'Un país de progrés econòmic i social' que planteja els objectius i els reptes que ha de tenir Catalunya, segons ells.





El document es basa en quatre eixos: econòmic, social, de valors i polític, i pretenen respondre a les preguntes de com generar un "model econòmic robust i generador de valor"; com convertir el progrés econòmic en progrés social; amb quins valors de convivència i progrés, i amb quin model de governança i administració.





RELACIÓ AMB L'ESTAT





L'eix polític és el que recull la posició de la plataforma sobre el procés sobiranista i critica la via unilateral: "La independència és una opció legítima i vàlida si es canalitza dins d'una estratègia possibilista que no perjudiqui la pròpia Catalunya".





Per això, aposten per "superar la dinàmica del 'Procés' i del conflicte amb l'Estat", perquè consideren que perjudica els interessos de Catalunya i el propi objectiu de la independència.





En aquest sentit, proposen arribar a "un gran consens en la societat catalana sobre com enfocar a curt termini la relació amb l'Estat" i plantegen identificar les polítiques i les inversions amb les quals l'Estat pot fer una major contribució a la prosperitat de Catalunya, com el finançament i les infraestructures, per negociar-les i implementar-les.





En el document, 'El País de demà' es defineix com un "grup transversal de persones de diferents generacions, d'ideologia, formació i carreres professionals diverses" que s'uneixen des de la societat civil amb la voluntat d'aportar propostes i idees per debatre sobre com actuar en el futur.