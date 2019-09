L'agència DBRS manté el ràting d'Espanya i puja la seva perspectiva a 'positiva'

L'agència de ràting canadenca DBRS ha acordat mantenir la valoració d'Espanya a 'A' i ha revisat a l'alça la seva perspectiva, que ha passat de 'estable' a 'positiva'.









En la seva anàlisi, l'agència canadenca assenyala que els riscos per a les qualificacions estan ara esbiaixats a l'alça i considera que les condicions que van sustentar el sòlid creixement econòmic d'Espanya i les constants millores de les finances públiques en els últims anys han de seguir apuntalant els seus paràmetres crediticis .





Indica, a més, que tot i mostrar signes de desacceleració, s'espera que l'economia espanyola segueixi creixent a un ritme saludable i superi el creixement mitjà de la zona euro en 2019-2020.





Destaca que el dèficit fiscal seguirà disminuint de manera constant i que l'economia espanyola seguirà creixent a un ritme relativament fort malgrat el difícil entorn exterior.





En matèria política, DBRS creu que el pròxim govern seguirà compromès amb la consolidació fiscal tot i que assenyala que sembla poc probable que s'introdueixin mesures decisives per millorar la sostenibilitat a mig termini del sistema de pensions o per impulsar reformes econòmiques ambicioses per tal d'impulsar el creixement potencial.





Pel que fa a Catalunya, l'agència espera que la qüestió catalana quedi en segon pla en els propers anys. En aquest sentit, considera que la sentència sobre el 'Procés' no generi els nivells de tensió de 2017.