S'activa l'alerta per inundacions a Catalunya

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió d'incidències que poden provocar les pluges que des de la matinada d'aquest dissabte afecten tot Catalunya intermitentment però de forma continuada al litoral de Girona, especialment les comarques de l'Alt i Baix Empordà.









En un comunicat, Protecció Civil ha informat que en aquestes comarques es poden acumular en 24 hores més de 100 litres per metre quadrat segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), amb pics d'intensitat de fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts , de caràcter "gairebé torrencial".





INCIDENTS SENSE GRAVETAT





La situació pot produir problemes en rius i rieres, que incrementaran el seu cabal a nivells importants, de manera que convé extremar la precaució en el seu entorn, evitar creuar-o aparcar en zones inundables.





De moment, s'han produït incidents sense gravetat en la meitat nord de Catalunya: fins a les 10 hores al telèfon d'emergències 112 havia rebut fins a 147 trucades per 112 incidents relacionats amb les pluges i 70 trucades procedien del Baix Empordà i 37 de l'Alt Empordà, mentre que 24 eren del Vallès Oriental (Barcelona).





Les incidències han estat principalment inundacions en baixos i grans bassals en carreteres, com el que s'ha produït a la C-17, on s'ha hagut de tancar un túnel a l'altura de Mollet del Vallès (Barcelona) per una gran quantitat d'aigua acumulada.