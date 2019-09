Augmenta un deu per cent la participació al Mercat de Música Viva de Vic

El Mercat de Música Viva de Vic (Barcelona) ha tancat aquest dissabte el seu 31 edició amb un 10% més de participació en les activitats de l'esdeveniment, que va començar dimecres, i en el qual han participat gairebé 750 professionals.









Al voltant de 80 grups han actuat en els nou escenaris que formen part del Mercat i pràcticament la meitat de les propostes han estat estrenes, ha informat l'organització en un comunicat aquest dissabte.





En aquesta 31 edició han actuat, entre d'altres, el pianista Marco Mezquida; el cantautor Ferran Palau, exmembre d'Anímic; el grup de rumba Gertrudis; la banda de rock alternatiu Lagartija Nick; la guitarrista i cantant Juliane Heinemann, i el grup fusió Maruja Limón.





El Mercat de Música Viva ha organitzat concerts en espais de Vic, com la Plaça Major i el Sucre, i ha ampliat la seva programació amb concerts d'artistes internacionals --un 15% dels participants-- gràcies a la seva col·laboració amb esdeveniments internacionals com MIL Lisboa, Focus Wales i Eurosonic-ETEP.





El festival finalitza amb quatre concerts per a públic familiar i actuacions de The Crab Apples, El Petit de Ca l'Eril i Dorian, a la Plaça Major, i DJ Ojete, Buhos i Adala & The Same Song Band a El Sucre.