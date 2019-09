Hisenda desbloquejarà 4.500 milions d'euros per a les autonomies

El Ministeri d'Hisenda desbloquejarà abans que finalitzi setembre 4.500 milions d'euros dels lliuraments a compte del finançament autonòmic, segons han confirmat fonts de la Moncloa citades pel diari 'El País'.









L'Advocacia de l'Estat impedia alliberar aquests fons per no restar marge de maniobra al següent Executiu, però el Govern ha trobat un "escletxa legal" per actualitzar el finançament a les comunitats sense saltar-se el dictamen de l'Advocacia de l'Estat que li impedeix el pagament de aquestes quantitats per estar en funcions.





Un cop es concreti, el Ministeri d'Hisenda desbloquejarà 4.500 milions d'euros a les administracions regionals per la millora de la recaptació de l'IRPF, l'IVA i els impostos especials durant aquest any, cosa que reclamen des de fa setmanes els presidents autonòmics.





La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, pretén desbloquejar aquesta xifra en els propers 10 dies, amb el que busca donar temps suficient perquè els governs autònoms puguin anotar aquesta partida i evitar retallades, segons explica 'El País'.





A mes i mig de les quartes eleccions generals en quatre anys, això suposaria un alleujament per als comptes autonòmiques, que han anunciat ja els primers ajustos en serveis bàsics pels seus problemes de liquiditat.