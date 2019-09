Podem inicia una campanya per reclutar militants i aportacions econòmiques

Podem ha iniciat una fase de reclutament. Els cercles del partit, mitjançant trucades telefòniques, estan intentant recaptar aportacions econòmiques i possibles futurs inscrits per a la formació.









Aquesta decisió es va prendre i es va començar a executar abans que es decidís tornar a repetir les eleccions, tal com avança 'OkDiario', i l'estratègia a seguir dels morats és la de cridar a tota la gent que en alguna ocasió s'ha interessat pel partit.





L'objectiu ?, "frenar els plans de Pedro Sánchez", tal com assegura el medi citat, que explica que les trucades telefòniques tenen com a discurs frenar el partit socialista, repassar els èxits que ha aconseguit la formació estatge i recalcar que Iglesias ha intentat de totes les maneres pactar amb Sánchez, qui ha rebutjat per activa i per passiva formar un govern de coalició.





El partit demana als simpatitzants, per telèfon, un correu electrònic al qual poder enviar un full per omplir amb l'objectiu de recaptar diners a través de donacions, ja que el partit vol canviar de seu, cosa que, amb aportacions econòmiques, seria més senzill .