Ridícul del Barça davant un Granada que es converteix en líder

El FC Barcelona va perdre aquest dissabte per 2-0 en la seva visita al camp del Granada CF, i segueix amb la seva pèssima versió lluny del Camp Nou.









En el Nou Els Cármenes, els d'Ernesto Valverde van tornar a mostrar la seva versió plomissa i fiant la remuntada a l'acompliment de Leo Messi, però aquesta vegada no va quallar la idea. Després d'haver perdut la pretemporada estiuenca a causa d'una lesió, el davanter argentí s'involucra poc a poc en els compromisos del Barça; així, al feu nassarita va disputar els seus primers minuts en el Campionat Nacional de Lliga.





Els locals van començar elèctrics i van obrir el marcador en el seu primer atac, per obra del migcampista Azeez en una jugada amb certa polèmica. Després d'un fort xut en llarg, Antonio Puertas va saltar al costat del central culer Clement Lenglet i va tocar la pilota, perquè aquesta caigués als peus de Roberto Soldado mentre a terra es queixava el propi Lenglet d'un cop al costat.





Però la jugada seguia i Soldado va cedir la pilota al mateix Portes, que s'havia escapolit de Nelson Semedo; el '10' del Granada, escorat a la dreta, va disparar només entrar a l'àrea rival i el seu llançament va ensopegar a la cama de Gerard Piqué en el seu intent d'aclarida, desviant la pilota fins a superar a Marc-André ter Stegen per sobre de el cap i sent reblat per Azeez a la ratlla de gol.





MESSI I ANSU FATI, LES CARES NOVES A LA SEGONA MEITAT





Ernesto Valverde va realitzar dos canvis a la mitja part, introduint a Leo Messi ja Ansu Fati i deixant a la banqueta a Carles Pérez ja Junior Firpo, però res va millorar.





El quadre entrenat per Diego Martínez controlava els temps del partit i gairebé a continuació es va veure recompensat amb el 2-0, obra de Vadillo en transformar un penal. La meitat del segon acte, i gràcies a un aldarull a l'àrea petita dels culers, Arturo Vidal va tocar la pilota amb la mà interrompent un centre.





El VAR va corroborar la pena màxima i Vadillo no va desaprofitar el moment per ampliar distàncies, obligant al conjunt visitant a que fes l'heroica. Però ni ràbia ni gosadia va exhibir l'equip blaugrana, que només va tirar un cop entre els tres pals i més va encadenar el seu quart partit fora de casa sense aconseguir el triomf.





Per la seva banda, el Granada es va col·locar provisionalment com a líder de la Primera Divisió, havent acumulat 10 punts i amb millor diferència de gols respecte a l'Atlètic de Madrid i també amb el Sevilla; aquesta situació dependrà del que facin els sevillans en el torn dominical a la seva difícil duel contra el Reial Madrid.