Les parelles més felices tan sols discuteixen per temes fàcils de resoldre

La discussions en les parelles són una cosa inevitable, si bé un estudi dut a terme per investigadors de la Universitat de Tennessee (Estats Units) ha evidenciat que aquelles que són més feliços solen discutir per temes que són fàcils de resoldre, obviant els que no tenen solució.













Per assolir aquesta conclusió, publicada a la revista 'Family Process', els experts van analitzar a 57 parelles d'uns 30 anys d'edat que portaven casats uns 9 anys; i 64 que tenien més de 70 anys i portaven junts des de fa uns 42 anys.





Totes les parelles eren heterosexuals, amb un nivell educatiu òptim i totes van assegurar que eren feliços. Els problemes relacionats amb la intimitat, l'oci, les tasques de la llar, la comunicació o els diners eren els que van considerar més seriosos, mentre que la gelosia, la religió o la família els conflictes més banals.





Quan els experts van observar com discutien aquestes parelles els principals problemes matrimonials, es van adonar que totes es van enfocar en aquells que tenien solucions més fàcils com, per exemple, la distribució de les tasques domèstiques o la forma en què gaudir del temps lliure.





EVITAR DISCUSSIONS PER LA SALUT O LA INTIMITAT





"Reequilibrar les tasques pot no ser fàcil, però es presta a solucions més concretes que altres problemes. Un cònjuge podria fer més de certes tasques per equilibrar la balança", han dit els investigadors.





En aquest sentit, els experts han comentat que una de les claus de l'èxit matrimonial pot ser evitar discutir sobre temes que són difícils de resoldre. "En la mesura del possible, centrar-se primer en problemes més fàcils de solucionar pot ser una forma efectiva de desenvolupar el sentit de seguretat de les dues persones en la relació. Si les parelles senten que poden treballar juntes per resoldre els seus problemes, pot donar-los la confiança per abordar els més difícils ", han asseverat.





I és que, per exemple, els problemes relacionats amb la salut o amb la intimitat de parella poden ser més difícils d'abordar sense atacar l'autoestima de l'altra persona o sense fer que se senti vulnerable o avergonyida.





Alhora, els experts han comprovat que com més anys portaven casades les parelles, menys problemes seriosos i menys discussions tenien. "Ser capaç de diferenciar amb èxit entre els problemes que s'han de resoldre davant dels que poden deixar-se de banda pot ser una de les claus per a una relació feliç i duradora", han conclòs.