Mor Miquel Valls, expresident de la Cambra de Barcelona

L'economista i empresari Miquel Valls ha mort aquest diumenge al matí a Barcelona als 76 anys després d'una malaltia, ha informat la Cambra de Comerç de Barcelona, que va presidir fins a mitjans de juny, quan el va succeir Joan Canadell.









També va ser el màxim representant de les cambres de comerç catalanes durant anys, ja que va presidir la Cambra de Barcelona i el Consell de Cambres de Catalunya, des d'on va impulsar la competitivitat de les empreses i la seva obertura als mercats internacionals.





Valls (Barcelona, 28 de setembre de 1943) va rebre el 2017 la Creu de Sant Jordi de la Generalitat 1970 i 1984 va ser directiu del grup empresarial familiar Valls, a més de president de Grup Fichet, entre d'altres responsabilitats empresarials.





Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB), Màster en Gestió Gerencial per l'Escola d'Alta Direcció i Administració (Eada) i diplomat en Direcció d'Empreses per Iese, entre 1970 i 1984 va ser directiu del grup empresarial familiar Valls, de l' sector metal·lúrgic, i posteriorment va passar a ser president executiu de Comercial DVP, també del mateix sector.