L'Espanyol no aixeca el cap i perd davant la Reial Societat (1-3)

David Gallego segueix sense convèncer a Cornellà. L'equip suma quatre punts en les cinc primeres jornades de lliga i encara no ha guanyat en el seu feu i, per a més inri, el joc que desplega no agrada als seus aficionats, que qüestionen el lloc del tècnic català.









Després de guanyar a Ipurúa en un complicat xoc i debutar amb empat a l'Europa League, l'Espanyol no ha pogut competir davant la Reial Societat i, per culpa de diversos errors de principiant, ha vist com l'elenc basc anava amb una marxa més i es imposava al RCD Stadium per un gol a tres.





Willian Josep, en dues ocasions, i Aleksander Isak van ser els artífexs de l'equip visitant. Per contra, el gol del RCD Espanyol va arribar després d'una bona jugada de Marc Roca que va desviar Zaldua al fons de la xarxa.





L'única bona notícia per part dels locals va ser la tornada de David López als terrenys de joc després de set mesos de baixa. Per part dels altres jugadors, l'únic que va deixar sensacions positives va ser Adrià Pedrosa, que segueix sense ser titular però, quan ingressa en el segon temps, ofereix un ampli ventall de recursos ofensius, malgrat ser lateral, que li donen ales a l'equip català.