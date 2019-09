El detingut per deixar morir la seva parella a Viladecans la gravava "patint"

L'home de 49 anys detingut per presumptament deixar morir la seva parella a Viladecans (Barcelona) al juny, quan ella va patir una baixada de sucre, tenia en el seu telèfon mòbil diversos vídeos on a ella se la veia "patint", han informat els Mossos d'Esquadra.









Agents de la comissaria de Gavà (Barcelona) van arrestar el sospitós dimecres per presumptes delictes d'homicidi i maltractaments, i treballen amb la tesi que el sospitós va contribuir a la mort de la seva parella tot i que l'autòpsia confirmés que la víctima havia sofert efectivament una hipoglucèmia.





Els fets van passar la matinada del 18 de juny, quan el sospitós es va presentar a comissaria per posar en coneixement de la policia que la seva dona havia mort al seu pis.





Els agents es van traslladar fins al domicili, i encara que inicialment es van inclinar per la mort biològica, "diversos detalls" els van fer sospitar l'home podia ser autor d'un delicte d'omissió de socors per no haver prestat ajuda a la seva parella.





En aquest moment, la policia va registrar el telèfon mòbil del sospitós, en el qual van trobar diversos vídeos on es podia veure a la dona "patint", psicològica i físicament.





Els agents treballen amb la hipòtesi que el que va causar la mort de la dona va ser "una suma de tot", no només la baixada de sucre, el que permet fonamentar la imputació de l'homicidi més enllà del delicte d'omissió de socors.





El detingut va passar dijous a disposició del jutjat d'instrucció 2 de Gavà i la jutgessa va ordenar el seu ingrés a la presó provisional.