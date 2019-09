L'ONU acull una cimera climàtica amb prop de seixanta mandataris

L'Organització de Nacions amb encant (ONU), amb seu a Nova York, acull aquest dilluns la Cimera d'Acció Climàtica, en què participaran una seixantena mandataris, així com representants de grans corporacions i de ciutats compromeses amb el medi ambient.









El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, participa en diverses reunions al voltant de l'Assemblea General de l'ONU mentre, a Espanya, el Rei signa el dimarts 24 -amb la ratificació de la presidenta de Congrés- el decret de dissolució de les Corts i de convocatòria electoral.





De fet, el viatge de Sánchez no es va confirmar fins que el Rei va constatar que cap candidat reunia els suports per ser investit. En cas contrari, aquest dilluns 23 seria l'últim dia de termini que tindria Sánchez per ser investit pel Congrés.





A Moncloa consideren que no hi ha cap incompatibilitat entre el context preelectoral i les activitats de Sánchez a Nova York. És més, al·leguen que renunciar a anar a la setmana de líders de l'ONU seria una "greu negligència" i subratllen que el cap de l'Executiu té molt clar que l'acció exterior del Govern és clau per al benestar dels espanyols a l'interior. El Fons Verd del Clima i la lluita contra la sida, la malària i la tuberculosi tindran un paper clau en els seus discursos.





A més, l'ONU li brinda un bon marc per reunir-se amb governants als quals no resulta fàcil veure en altres contextos. Si l'any passat va aprofitar la cita per a un primer contacte amb el president cubà, Miguel Díaz-Canel, en aquesta ocasió té previstes reunions amb el president iranià, Hassan Rohani i amb l'egipci, Abdelfatah al Sisi, que tenen papers clau en escenaris conflictius.





També es veurà amb el colombià, Iván Duc; el costa-riqueny Carlos Alvarado, a més de amb la primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern i el cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot.





Sánchez encapçala una delegació a la qual també hi seran els ministres en funcions d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Josep Borrell; Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo i Transició Ecològica, Teresa Ribera; així com l'Alta Comissionada per a l'Agenda 2030, Cristina Gallach; diversos secretaris d'Estat i governs autonòmics i locals.





Borrell, per la seva banda, té previstes trobades bilaterals amb els seus homòlegs de Xile, Marroc, Argentina, Xina i Singapur, a més de diverses reunions en el marc de Grup Internacional de Contacte per a Veneçuela i un sopar ministerial transatlàntica organitzada pel secretari d'Estat nord-americà , Mike Pompeo. També tindrà les tradicionals reunions amb responsables d'organitzacions jueves i amb els seus col·legues europeus.





Sánchez serà un dels primers ministres que intervindran en l'Assemblea de l'ONU a la jornada inaugural de dimarts -i no en la tercera com li corresponia per protocol, una cosa que a Moncloa destaquen com a "molt excepcional" i una "mostra del compromís i del lideratge internacional demostrat durant aquest any llarg de govern", en paraules de la portaveu en funcions, Isabel Celaá.





Després de la seva intervenció a la Cimera del Clima, que serà un missatge d'acció i multilateralisme per complir amb els acord de la Cimera de París per descarbonitzar l'economia, la jornada de dilluns acabarà amb una recepció de l'ambaixador espanyol davant l'ONU als funcionaris espanyols de l'organització.





Dimarts al matí, Sánchez i la seva dona, Begoña Gómez, acudiran a la recepció oficial del secretari general i posteriorment escoltaran els primers discursos: el del propi Guterres, el del brasiler Jair Bolsonaro i el del nord-americà Donald Trump. Brasil i Estats Units són sempre els primers oradors: el primer per tradició, perquè va ser així el 1947 i el segon com a amfitrió.





La intervenció de Sánchez està prevista a les 20.30 -les 2.30 de dimecres a Espanya-, després dels primers ministres del Japó i Itàlia i abans del britànic, Boris Johnson.