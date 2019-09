Entre 6.000 i 7.200 euros de "indemnització", per 213 diputats electes en les passades eleccions

Els 213 diputats que deixaran de ser-ho a partir de les 00:00 hores d'aquest dimarts, quan es dissolgui el Congrés, podran cobrar una indemnització de transició en un pagament únic corresponent a 46 dies del seu sou, una quantia que oscil·la aproximadament entre gairebé 6.000 euros i una mica més de 7.200 euros, en funció de si són parlamentaris per Madrid o per una altra província.





Es tracta, en concret, dels 213 parlamentaris que no formen part de la Diputació Permanent, l'únic òrgan de la Cambra que seguirà existint fins a la constitució del nou Congrés que sorgeixi de les eleccions del 10 de novembre.













Aquesta indemnització, que els potencials beneficiaris han de sol·licitar expressament, és incompatible amb qualsevol altre ingrés, s'abona en un sol pagament i tributa a Hisenda, segons han informadofuentes parlamentàries.





Correspon a la retribució que cobrarien les seves senyories de seguir en actiu durant els 46 dies que hi ha entre la dissolució i el dia de reflexió. Segons ha confirmat aquest dimarts la Mesa del Congrés, inclou la part proporcional de la denominada retribució constitucional (2.981,86 euros), la indemnització per cobrir despeses de la seva activitat parlamentària (917,03 euros per als de Madrid i 1.921,20 per al resta), i també els complements que poguessin rebre en funció de les seves responsabilitats al Congrés.





"NO CURREU, NO COBREU"





És a dir, la quantia per cap oscil·larà entre els gairebé 6.000 euros que com a màxim percebran els diputats de Madrid i els més de 7.200 euros que podran cobrar els electes d'altres províncies.

El març passat, en dissoldre les Corts després de la convocatòria del 28 d'abril, un total de 216 diputats van demanar la seva indemnització i la van cobrar, i només cinc dels potencials beneficiaris van renunciar a percebre-la. Al Senat només nou dels 194 senadors que van perdre la condició de parlamentari van renunciar a cobrar els 8.822,52 euros fixats llavors a la cambra alta.





En aquests dies i tenint en compte que la legislatura ha acabat per la incapacitat del Congrés per triar un president del Govern, s'ha posat en marxa precisament una campanya per demanar als diputats que no sol·licitin aquesta "indemnització de transició".





"Diputats, si no curreu no cobreu !: renuncieu a la vostra indemnització", diu l'eslògan promogut per l'impulsor d'aquesta iniciativa a 'Change.Org, que acumula aquest dilluns més de 640.000 signatures.





Un cop es publiqui aquest dimarts el decret de dissolució del Congrés només mantindran la condició de parlamentari, i per tant el sou, els 137 diputats que integren la Diputació Permanent, ja sigui com a membres titulars o com a suplents.





DESPRÉS, A l''ATUR'





Aquests últims continuaran sent diputats fins que es constitueix el nou Congrés, el que haurà de succeir en els 25 dies posteriors a la votació. És a dir, com a molt tard a principis de desembre, tot i que la data exacta es coneixerà quan es faci públic el decret de dissolució.

Celebrades les eleccions, els diputats que no repeteixin escó i que no percebin cap altre sou públic podran demanar una indemnització per cessament, sempre que hagin estat al Parlament un mínim de dos anys.





Aquest 'atur' serà l'equivalent a una mensualitat de l'assignació constitucional, fixada actualment en 2.981,86 euros, per cada any de mandat i amb un màxim de 24 mesos. Aquesta prestació no s'abonarà de cop, sinó mes a mes per donar temps a ajustos i poder cessar l'abonament si hi ha un canvi en la situació laboral de l'exparlamentari.





Per aquest concepte el Congrés encara està pagant indemnitzacions a una vintena de diputats que van cessar en finalitzar la XII Legislatura, alguns dels quals encara la cobraran durant un any o més, com és el cas dels populars Teófilo de Luis, Ramón Aguirre , José María Chiquillo, Ramon Moreno o els convergents Carles Campuzano i Jordi Xuclà. També es va acollir a aquesta anomenada 'indemnització per cessament "el exdiregente de Ciutadans Toni Roldán que va deixar el partit i l'escó el passat mes de juny i que se li va concedir per a quatre mesos, ja gairebé esgotats.