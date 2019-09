Quin és el perfil d'un ludòpata de 2019?

Home de 36 anys de mitjana, amb educació secundària i una feina fixa és el perfil que dibuixa l'ludòpata el 2019, segons ha manifestat l'Associació Gallega de Ludòpates Rehabilitats (Agalure).

















A més, aquest patró també es defineix pels problemes personals de tipus psíquic, econòmic, familiar i social que pateixen la major part dels afectats, el que també repercuteix en les seves parelles i en el seu entorn laboral.





Així ho ha establert Agalure arran d'analitzar tots els casos que han passat pel seu centre des de 2015, un exercici en què l'associació va atendre a 33 persones i que des de llavors la llista no ha deixat de créixer any rere any.





En 2016 van ser 89 persones les que van recórrer als serveis d'assistència d'aquesta organització. Posteriorment, 2017 va aconseguir el pic més alt d'assistits, 120, una xifra que va baixar als 102 el 2018 i que, segons els responsables de Agalure, aquest any "es tancarà de nou amb més de 100" usuaris.





PROBLEMA SOCIALS I DEUTES





Segons el parer d'aquesta entitat, la ludopatia segueix sent un "problema social vigent en l'actualitat" que afecta cada vegada més a una edat primerenca. Aquests s'inicien en el joc a través de les màquines escurabutxaques amb una mitjana d'edat de 19 anys, "el que significa que molts comencen a fer-les servir abans dels 18".





Una altra dada destacada és el dels deutes que acumulen els ludòpates, una mitjana de 24.000 euros a l'àrea de La Corunya. Aquests endeutaments creen conflictes amb les empreses de préstecs ràpids, amb les famílies o amb els propis llocs de treball. Com a conseqüència és freqüent l'aparició de denúncies i problemes de tipus legal.





JOVES





No obstant això, una de les majors preocupacions de l'associació rau en l'addicció cada vegada més primerenca dels joves, que presenten "problemes severs" de ludopatia. La licitació presencial segueix tenint el major pes del problema amb les escurabutxaques, la ruleta o les travesses. No obstant això, s'està detectant un canvi significatiu amb l'augment del joc en línia en les apostes esportives, ha apuntat l'organització.





També ha destacat el cas de la persona més jove que ha atès, un nen de 11 anys que va arribar amb un deute acumulat de 1.900 euros, després d'haver-se enganxat de forma compulsiva als videojocs, a través dels quals va realitzar múltiples compres.





DADES





D'acord a les dades, els homes representen un 89% dels casos registrats per Agalure, el 19% dels addictes són universitaris i el 29% tenen una feina fixa. Tanmateix, això no vol dir que les dones no tinguin problemes amb el joc ja que, "per vergonya" van menys que els homes, ha conclòs l'entitat en aquest sentit. No obstant això, un cop es dóna el pas per a acudir a rehabilitació, aquesta "és per a tota la vida" perquè una persona que pateix ludopatia ha d'aprendre a conviure-hi i seguir unes pautes de comportament per "evitar recaigudes".





Agalure també envia un missatge d'ànim al dir que el 85% dels casos tractats surten de la ludopatia i aconsegueixen tenir una nova vida sense que el joc torni a interferir en el seu desenvolupament personal.