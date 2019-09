'El Economista' i 'El Mundo' perden a un dels seus fundadors, Alfonso Salas

El president d'Editorial Ecoprensa i fundador d' 'El Economista', Alfonso de Salas, ha mort aquesta matinada a Madrid, segons informa l'editorial.













Els seus començaments professionals es remunten a 1975, en Alcatel (Standard Electric), com a responsable econòmic, on aconsegueix tirar endavant el Projecte Sonelec a Algèria, que consistia a construir fàbriques de material telefònic.





Quatre anys després, i de la mà de Juan Belloso, recala a Endesa, com a director de Planificació. Al juliol de 1982, de Sales aterra per primera vegada al món de la comunicació i es dedica al negoci editorial, a l'incorporar-se a l'empresa editora de la revista política 'Canvi 16' per procedir a la creació del Grup 16, que va arribar a tenir més de 15 capçaleres d'èxit i vuit emissores de ràdio, i rellançar un dels diaris històrics en els anys de la Transició, 'Diari 16', fins a aconseguir situar-lo en la tercera posició dels rotatius del país.





El 1989 va fundar el diari 'El Mundo del Segle XXI' juntament amb Pedro J. Ramírez, exdirector, i Juan González, secretari general d'Editorial Ecoprensa, l'empresa editora d' 'El Economista'. Posteriorment, De Salas va crear al costat de Juan González, al febrer de 2006, el diari 'El Economista'.





Al llarg de la seva trajectòria professional, el fundador d'elEconomista, llicenciat en Dret i màster en economia per la Universitat de la Sorbona, va posar en el mercat espanyol més d'una vintena de productes en suport de paper, ràdio i internet; alguns dels quals es mantenen a dia d'avui entre els primers llocs de la premsa nacional.





El 2014 va iniciar la gran aposta per Amèrica, amb l'obertura d'una seu principal a Mèxic i altres a Colòmbia, Xile, Perú i Argentina. De Salas també va presidir els cellers de Ribera del Duero que porten el nom del seu marquesat, Montecastro i Llanahermosa.