Calvo recalca que que el PSOE aspira a governar en solitari

La vicepresidenta en funcions del Govern, Carmen Calvo, ha assegurat aquest dimarts que el PSOE és ara mateix el "eix" de la política espanyola i ha recalcat que després el 10 de novembre aspira a governar en solitari amb suports externs.



"Seguirem proposant governar amb suports d'externs", ha assegurat Calvo, al·legant que és un model "comú" a les democràcies europees i és "raonable". "Que Podem no ho hagi volgut entendre i s'hagi entossudit amb la seva proposta és bastant estrany", ha assegurat la vicepresidenta, descartant d'aquesta manera que es torni a plantejar una coalició al partit de Pablo Iglesias que "va de derrota, en derrota" .



En ser preguntada en una entrevista a COPE, recollida per Europa Press, si el PSOE buscarà el suport de Podem o de Ciutadans, no ha concretat com afronta l'escenari postelectoral el PSOE i s'ha limitat a assenyalar que espera governar "amb els seus escons propis ", que espera que" es acrecenten "el 10 de novembre.



"Tampoc demanem res estrany", ha subratllat Calvo, que ha indicat que ara mateix el PSOE es tracta de "l'eix de la política espanyola". Ha avisat que el Govern ha d'estar en "les millors condicions" i "si això no es dóna, el PSOE no ho veurà".



"S'ho direm al nostre electorat perquè ho entengui perquè puguem tenir suport per governar amb els nostres propis esforços", ha afegit.





NO DORMIR AMB PODEM AL GOVERN, "EXPRESSIÓ COL·LOQUIAL"





La vicepresidenta ha explicat que quan Pedro Sánchez va assegurar en una entrevista la setmana passada que no dormiria amb membres de Podem al capdavant de ministeris com Hisenda, Treball o Transició Ecològica es va expressar de manera "col·loquial" per recalcar que la responsabilitat d'un Executiu recau sobre la figura del president.



"La responsabilitat final és meva i assumeixo finalment el que passi, jo crec que ho va dir en aquest sentit", ha argumentat, assenyalant que aquesta frase de Sánchez no va en demèrit de governs autonòmics en els quals el PSOE comparteix govern amb Podem.



Segons la seva opinió, la negociació no és la mateixa en les comunitats ja que el poder de Podem ha estat "gairebé fulminat" i la força de la formació 'estatge' al Congrés no és comparable al seu poder territorial.