Les eleccions per renovar el Congrés i el Senat se celebraran el 3 de desembre

Eleccions al Congrés i el Senat el pròxim 3 de desembre. La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha ratificat aquest dimarts al Palau de la Zarzuela el decret signat pel rei de dissolució de les Corts i de convocatòria de les noves eleccions del 10 de novembre, que donaran lloc a uns renovats Congrés i Senat que es constituiran el 3 de desembre a les deu del matí.









El decret, que aquest mateix dimarts es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) i entrarà en vigor, determina en primer lloc la data de celebració dels comicis, que serà el 10 de novembre ja que s'aplica per primera vegada aquesta reforma electoral de 2016 que va escurçar el calendari electoral de 54 a 47 dies en casos com l'actual en què es repeteixen els comicis per falta d'investidura (article 99.5 de la Constitució).





350 DIPUTATS I 208 SENADORS





A més, el decret precisa el nombre de parlamentaris que es trien en cada circumscripció, una xifra que depèn de la seva població i que no registra canvis des d'abril. Com a mínim, en cada circumscripció es tria un mínim de dos diputats, amb l'excepció de Ceuta i Melilla, a les quals correspon un cada un.





El nombre de senadors és fix: quatre per circumscripció provincial, dos a Ceuta i Melilla i un a les illes o agrupacions d'illes: Eivissa-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote i La Palma.





En total es trien 350 diputats i 208 senadors. Teòricament, la llei electoral permet votar un dia al Congrés i un altre diferent al Senat, però mai s'ha aplicat aquesta opció.