Més de la meitat dels espanyols prefereix a les seves mascotes abans que als humans

El 52 per cent dels espanyols prefereix a les seves mascotes abans que als éssers humans, segons un estudi realitzat per Amazon sobre els comportaments i actituds de amos de mascotes a Espanya.









L'estudi destaca que les persones que tenen mascotes admeten que farien qualsevol cosa per satisfer les necessitats dels animals. D'aquesta manera, el 49 per cent reconeix que ha canviat els seus plans de vacances per poder dur-se a les seves mascotes, a les quals el 67 per cent es refereix a elles com "nadó" o "fill".





En tot cas, un de cada tres dels enquestats (36%) afirma que ha hagut de comprar mobles nous i un de cada sis (18%) confessa que suporta alguna al·lèrgia per tenir animals.





A més, la investigació ha determinat que gairebé el 60 per cent creu que les empreses haurien de concedir dies de permís per defunció de mascota, mentre que el 29 per cent considera necessari que hi hagi un permís de paternitat quan la mascota té cadells.





En relació amb la despesa mitjana, els espanyols diuen gastar prop de 45 euros al mes en els seus animals. De fet, un 21 per cent ha declarat que es gasta més en perruqueria per a la seva mascota que per a si mateix i el 20 per cent ha obert algun compte en xarxes socials per als seus animals.





Respecte a la celebració dels aniversaris dels animals, el 62 per cent assegura que el celebra tots els anys amb un pastís especial (16%) o els prepara una festa (18%). També un de cada quatre espanyols (26%) envien targetes d'aniversari o regals de part de les seves mascotes a amics o familiars i fins i tot el 33 per cent ha pagat alguna vegada una sessió de fotos professional per als seus animals.





Finalment, l'estudi conclou que aquest tipus de relació aporta beneficis tant per a la persona com per a l'animal. Els amos de mascotes creuen, de manera gairebé unànime (86%), de tenir una mascota contribueix a millorar la seva salut mental i el 87 per cent considera que els seus animals són capaços de tenir emocions humanes.